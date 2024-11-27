Tuzla Sulak Alanı'nda Kirlilik Tedirginliği: Flamingolar Tehdit Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tuzla Sulak Alanı'nda Kirlilik Tedirginliği: Flamingolar Tehdit Altında

Tuzla Sulak Alanı\'nda Kirlilik Tedirginliği: Flamingolar Tehdit Altında

Muğla'nın Tuzla Sulak Alanı'nda, göl üzerindeki beyaz köpükler ve kirlilik, ekosistem için tehlike oluşturuyor. Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, su miktarındaki azalmanın ve ötrofikasyonun durumu kötüleştirdiğini vurguladı.

27.11.2024 14:38  Güncelleme: 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MUĞLA'nın Milas ve Bodrum ilçeleri arasındaki, başta flamingolar olmak üzere binlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Tuzla Sulak Alanı ve Tabiat Parkı'nda, gölün üzerinde ve çevresindeki beyaz köpük, kirlilik ve koku tedirginlik yarattı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Bu etkilerin önemli seviyelere çıkması durumunda, bu alandaki ekosistemin korunması riske girecektir" dedi.

Milas ilçesine 20 kilometre mesafedeki Boğaziçi Mahallesi sınırlarında bulunan Tuzla Sulak Alanı ve Tabiat Parkı, flamingo ve farklı türlerden kuşlara ev sahipliği yapıyor. Sulak alan üzerinde balıkçıl, pelikan, su tavuğu, karabatak benzeri 118'e yakın kuş türüyle birlikte yemlenen flamingolar, kuş gözlemcileri ve doğaseverleri bölgeye çekiyor. 380 hektarlık alanı kaplayan ve besin kaynakları açısından zengin olan sulak alan, her yıl yaklaşık 3 bin flamingoyu ağırlıyor. Son dönemde gölün üzerinde ve çevresinde oluşan beyaz köpükler, kirlilik ve koku tedirginliğe yol açarken; MSKÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik yetkililerin bölgeden numune alması gerektiğine dikkat çekti.

'SU MİKTARINDA CİDDİ AZALMALAR SÖZ KONUSU'

Alana giren su miktarında ciddi azalma meydana geldiğini dile getiren Doç. Dr. Özçelik, "Tuzla Sulak Alanı, 'Kuş cenneti' olarak da biliniyor. Her yıl yüzlerce kuş türünün göçleri sırasında uğradığı bu alan, bölgenin en önemli doğal güzelliklerinin başında yer alıyor. Süre gelen kuraklık neticesinde bu alana giren su miktarında da ciddi azalmalar söz konusu. Alan içerisinde çeşitli kirleticilerin etkisiyle ötrofikasyon meydana gelmektedir. Bölge içerisinde mikroorganizmaların etkisiyle göl kenarında köpüklenmeler oluşmaktadır. Köpüklenmeler doğal ve yapay etkiler sonucu olabilmektedir. Hayvan ölüleri, bitki atıkları gibi nedenlerle de ötrofikasyon meydana gelmektedir. Bazı noktalarda ise kimyasal etkiler ve evsel atıklar sonucu da bu etkileri görebilmekteyiz. Bu etkilerin önemli seviyelere çıkması durumunda, bu alandaki ekosistemin korunması riske girecektir. Yetkililerce numuneler alınarak ötrofikasyon seviyesinin belirli limitler arasında kaldığını veya doğal kirleticiler yoluyla olup olmadığını kontrol edilmesi büyük önem arz etmektedir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel, Ceyhun, Yaşam, Muğla, Tuzla, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuzla Sulak Alanı'nda Kirlilik Tedirginliği: Flamingolar Tehdit Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:08 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti
14:37 Lübnanlı muhabir ateşkes antlaşmasını kask ve çelik yeleğini çıkararak duyurdu Lübnanlı muhabir ateşkes antlaşmasını kask ve çelik yeleğini çıkararak duyurdu
14:02 Amca Salim Güran, Narin’in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış Amca Salim Güran, Narin'in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış
13:35 Erdoğan’dan “Bahçeli’nin ’İmralı ile DEM görüşsün’ çağrısına ne diyorsunuz“ sorusuna tek kelimelik yanıt Erdoğan'dan "Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?" sorusuna tek kelimelik yanıt
12:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler
21:59 Bakanlık duyurdu: Mersin’de 89 metrelik gemi yan yattı Bakanlık duyurdu: Mersin'de 89 metrelik gemi yan yattı
21:54 Arda Turan ve Volkan Demirel PFDK’ya sevk edildi Arda Turan ve Volkan Demirel PFDK'ya sevk edildi
21:33 Lionel Messi’nin eski takım arkadaşı yeni teknik direktörü oldu Lionel Messi'nin eski takım arkadaşı yeni teknik direktörü oldu
21:23 Netanyahu’dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz Netanyahu'dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz
21:17 Beşiktaş maçında sakatlanan Isaac Solet sezonu kapattı Beşiktaş maçında sakatlanan Isaac Solet sezonu kapattı
21:07 İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı
20:45 Arda Güler, kariyerinde bir ilki yaşayacak Arda Güler, kariyerinde bir ilki yaşayacak
20:42 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir
20:27 Teğmenlere destek veren savcı Mehmet Çağlayan, HSK tarafından açığa alındı Teğmenlere destek veren savcı Mehmet Çağlayan, HSK tarafından açığa alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 15:54:49. #1.11#
SON DAKİKA: Tuzla Sulak Alanı'nda Kirlilik Tedirginliği: Flamingolar Tehdit Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.