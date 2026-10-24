Tüzün, YENİ Parti'ye katılan üç İstanbul belediye başkanına hoş geldiniz dedi - Son Dakika
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Tüzün, YENİ Parti'ye katılan üç İstanbul belediye başkanına hoş geldiniz dedi

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Tüzün, YENİ Parti\'ye katılan üç İstanbul belediye başkanına hoş geldiniz dedi
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YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, partisine katılan Maltepe, Esenyurt ve Kadıköy belediye başkanlarına 'hoş geldiniz' dedi. Tüzün, güçlerine güç katan bu başkanlarla iktidara yürüyeceklerini belirtti.

(İSTANBUL)- YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve CHP'den ihraç edilen Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ'ın partilerine katılmasına ilişkin, " İstanbul'da gücümüze güç katan belediye başkanlarımıza aramıza hoş geldiniz diyorum. Birlikte güçleniyor, iktidara hep birlikte yürüyoruz" açıklamasını yaptı.

YENİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katılan Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve CHP'den ihraç edilen Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ'ın YENİ Parti'ye katılmalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tüzün, paylaşımında şunları kaydetti:

"Maltepe Belediye Başkanımız Esin Köymen, Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer ve Kadıköy Belediye Başkanımız Mesut Kösedağ'ını YENİ Parti çatısı altında görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz.

İstanbul'da gücümüze güç katan belediye başkanlarımıza aramıza hoşgeldiniz diyorum.

Birlikte güçleniyor, iktidara hep birlikte yürüyoruz.  Pusulamız millet, rotamız iktidar."

Kaynak: ANKA
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