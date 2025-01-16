TVHB\'den Uğur Poyraz\'a Tepki

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(ANKARA) - Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB), İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'ın, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı'na Prof. Dr. Ahmet Ayar'ın atanmasına ilişkin, "Uzun yıllar ilgili kurumda daire başkanlığı ve başkan yardımcılığı yapan doktor görevden alındı. Yerine veterinerlik Fakültesi mezunu bir akademisyen atandı…" ifadelerini kınadı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB), İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'ın veterinerlerle ilgili açıklamasına yanıt verdi. Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'ın, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı'na Prof. Dr. Ahmet Ayar'ın atanması hakkında 'Uzun yıllar ilgili kurumda daire başkanlığı ve başkan yardımcılığı yapan doktor görevden alındı. Yerine veterinerlik Fakültesi mezunu bir akademisyen atandı…' ifadelerini eshefle karşılıyoruz. Veteriner hekimlik, yalnızca hayvan sağlığı ile sınırlı olmayan, insan sağlığı, gıda güvenliği, zoonotik hastalıkların kontrolü, biyomedikal bilimler ve kamu sağlığını içeren geniş bir alanda uzmanlık ve bilimsel derinlik gerektiren köklü bir meslektir. Veteriner hekimler, farmakoloji, fizyoloji, toksikoloji, mikrobiyoloji ve patoloji gibi sağlık bilimlerinin temel disiplinlerinde kapsamlı bir eğitim almakta, bu disiplinlerde bilimsel çalışmalar yürütmekte ve kamu sağlığını koruma sorumluluğunu taşımaktadır.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı gibi stratejik öneme sahip bir kuruma, bilimsel ve akademik başarılarıyla tanınan, fizyoloji ve farmakoloji alanlarında uluslararası itibara sahip bir bilim insanı olan Sayın Prof. Dr. Ahmet Ayar'ın atanması, tamamen bilimsel liyakat ve uzmanlık esaslarına dayalıdır. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü'nde görev yapan Prof. Dr. Ayar, nörofizyoloji ve biyomedikal bilimler alanında çok sayıda ulusal ve uluslararası çalışmaya imza atmış, TÜBİTAK ve benzeri kurumların projelerinde proje yürütücüsü olarak görev almıştır. Bu niteliklere sahip bir bilim insanının atanması, veteriner hekimlik mesleğinin geniş kapsam ve yetkinliklerine uygun bir karardır."

"Veteriner hekimlerin mesleki yetkinlikleri arasında, ilaç ve tıbbi cihazların güvenilirli de var"

Veteriner hekimlerin mesleki yetkinlikleri arasında, ilaç ve tıbbi cihazların güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik analizlerin de bulunduğu, özellikle tıbbi cihazların insan ve hayvan sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkilerinin önlenmesinde veteriner hekimlerin aktif rol aldığı belirtilen açıklamada, "Bu bağlamda, ilgili kuruma bir veteriner hekimin atanmasını eleştirmek, hem bilimsel gerçekleri hem de mesleğin multidisipliner uzmanlık alanlarını göz ardı etmek anlamına gelmektedir." denildi.

Veteriner hekimlerin halk sağlığına sunduğu katkıların, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) gibi uluslararası kuruluşlar tarafından tescillendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halk sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre sağlığını bütüncül bir yaklaşımla ele alan 'Tek Sağlık' görüşünü hatırlatarak veteriner hekimlerin kamu sağlığına olan katkıları hiçbir şekilde küçümsenemeyeceğini açıkça belirtiyoruz. Sayın Poyraz'ın açıklamaları, veteriner hekimlerin bilgi ve birikimlerini küçümseyerek mesleki onurlarına ve liyakat temelli başarılarına saygısızlık etmektedir. Bu tür ifadeler, kamuoyunu yanıltan, meslekler arası ayrımcılığı körükleyen ve bilimsel yeterlilik esaslarını zedeleyen talihsiz bir açıklama olmuştur. Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak, her zaman olduğu gibi mesleğimizin onuruna yönelik her türlü yanlış beyanın karşısında durmaya meslektaşlarımızın haklarını savunmaya kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."