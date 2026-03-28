TYB Genel Başkanı\'ndan Uluslararası Mesajlar

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, "Türkiye Yazarlar Birliği, bizim için yalnız bir teşkilat değil, aynı zamanda bir kalem, kelam ve yazı ahiliği oldu." dedi.

Arıcan, birliğin genel merkezinde düzenlenen TYB'nin 24. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

İsrail ve ABD'nin Orta Doğu'ya yönelik saldırılarını kınadığını söyleyen Arıcan, yeni uluslararası ilişkiler, hukuk ve kültürel gelişmelerin yaşandığını, bu noktada Türkiye ve gönül coğrafyasında yaşayanlara büyük görevler düştüğünü ifade etti.

Dünyadaki mevcut kurum ve kuruluşların iflas ettiğini dile getiren Arıcan, "İnsanlığın yeniden çok daha kuşatıcı, İslam nizamıyla ahlaklanan yeni bir Birleşmiş Milletleri, insan hakları beyannamesi esas alan, Afrika'yı, Asya'yı, Balkanlar'ı, Türk coğrafyalarını kuşatan temsilcilerin olduğu yeni normatif kurumlar kurulmalıdır. Sadece güçlü ve zalim olanı koruyan değil, mağduru ve mazlumu koruyan yeni normatif kurumlar kurulmalıdır. İnşallah Türkiye bunun merkezi olacaktır." diye konuştu.

TYB'nin, Kurucu Genel Başkan Mehmet Doğan öncülüğünde 1978'de kurulduğunu anımsatan Arıcan, "Türkiye Yazarlar Birliği, bir istikamettir, duruştur, ahlaktır, vefadır, irfan sofrasıdır. Gönüllü insanların omuz omuza açtığı uzun soluklu bir medeniyet nöbetidir. Türkiye Yazarlar Birliği hem yıllarla büyüdü hem sadakatle kökleşti ve vefayla derinleşti. Hem faaliyetlerle kurumsallaştı hem de fedakarlıkla şahsiyet kazandı. Türkiye Yazarlar Birliği, bizim için yalnız bir teşkilat değil, aynı zamanda bir kalem, kelam ve yazı ahiliği oldu." ifadelerini kullandı.

TYB'yi, kültürün, fikrin, sanat ve edebiyatın bu çağda yeniden bir usta çırak ilişkisi içinde yaşatılması gereken bir ocak olarak gördüklerini vurgulayan Arıcan, "Çünkü bir medeniyet sadece bir kitap yazarak değil, aynı zamanda üslup aktararak, ahlak devrederek, büyüklerden küçüklere bir irfan terbiyesi bırakarak ayakta kalır. Bu bakımdan Türkiye Yazarlar Birliği bizim için kalemin mektebi, kelamın terbiyesi, yazının ahlakı oldu." şeklinde konuştu.

Kurucu Genel Başkan Doğan'ın ışığında hareket ettiklerinin altını çizen Arıcan, "Onun yokluğu sadece bir insanın yokluğu değildir. Onun yokluğu, bir sesin, tavrın, dikkatin terbiyesinin, kelime hassasiyetinin, kültür ve medeniyet, dil ve değer muhafızlığının yokluğu gibidir. Ama aynı zamanda onun varlığı da hala bizimledir. Mehmet Doğan ağabey yalnız Türkiye Yazarlar Birliğinin kurucusu değildir. O Türkiye Yazarlar Birliğinin kurucu iradesiydi." dedi.

TYB çatısı altında kalplerin birbirini tanıdığını, nesillerin birbirine dokunduğunu, büyüklerin küçüklerin önünü açtığını belirten Arıcan, "Türkiye Yazarlar Birliğinin kapısı hep açık oldu. Bu sofradan isteyen herkes istifade etti. Üyesi olan da olmayan da dostu olan da yolunu yeni düşüren de bu iklimden nasibini aldı. Biz kalemin yalnız yazan bir alet değil, bir medeniyetin hafızasını taşıyan emanet olduğunu bilen bir geleneğin evlatlarıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından yeni genel başkanlık seçimi için oylamaya geçildi.