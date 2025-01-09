TYEK Başkanı Yılmaz, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

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Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TYEK) Başkanı Coşkun Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

TYEK Başkanı Yılmaz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" fotoğrafını seçen Yılmaz, "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Emin Yoğurtcuoğlu'nun "40 yılda 1", "Spor" kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" karesini tercih etti.

"Özgür Suriye" kategorisinde ise Orhan Fatih Doğan'ın "Geri Dönüş" fotoğrafına oy veren Yılmaz, AA foto muhabirlerinin çektiği karelerin çok anlamlı ve başarılı olduğunu ifade etti.

Yılmaz, fotoğraf karelerinin birbirinden güzel olduğunu, seçim yapmakta zorlandığını belirterek, "Geri Dönüş" fotoğrafının insan hayatının temel hikayelerinden biri olan gidiş ve gelişi ifade ettiğini, kareyi, insanların binbir türlü sebepten dolayı arkalarında bırakmak zorunda kaldıkları hikayenin tersine dönüşünü yansıtması açısından hem duygu hem coşku hem de hakkın mutlaka bir gün yerini bulduğunun bir ifadesi olarak gördüğünü söyledi.

"Dış işleri" fotoğrafını Türkiye'nin tarihi serüvenine bir belge olarak gördüğünü belirten Yılmaz, "Sadece bugün için değil, bugünü geleceğe taşıyan, geçmişle gelecek arasında bir dönüm değerlendirmesi açısından da kıymetli belge olarak görüyorum." dedi.

Seçtiği fotoğrafları tek tek değerlendiren Yılmaz, "Anadolu Ajansının bu tür sanat faaliyetlerini yakından takip ediyorum. Fotoğraf seçimine birkaç defa daha katılmıştım. Burada gördüğüm her kare, kendi alanı içerisinde hikayesiyle buluşanlar nezdinde çerçeveletip duvara asılacak kadar güzel çalışmalar. Tebrik ediyorum, çok başarılı buldum. Bunların sanat değeri açısından da çok önemli olduğunu ama içerisinde barındırdığı hikayenin de değerli olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.