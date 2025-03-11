TZOB Başkanı Bayraktar: Kahverengi Kokarca ile Topyekün Mücadele Şart - Son Dakika
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TZOB Başkanı Bayraktar: Kahverengi Kokarca ile Topyekün Mücadele Şart

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kahverengi kokarcanın tarım alanlarına yayılmasını önlemek için acil olarak kışlak mücadelesine hız verilmesini ve toplu kimyasal mücadele yürütülmesini gerektiğini vurguladı. Fındık başta olmak üzere, tüm bitkisel ürünlerin korunması adına ortak hareket edilmesinin önemine dikkat çekti.

11.03.2025 22:49
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TZOB Başkanı Bayraktar: "Kahverengi kokarca ile topyekün mücadele edilmeli"

ANKARA - Kahverengi kokarcanın havaların ısınmasıyla tarım alanlarına yayıldığını belirten Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Çok zamanımız kalmadı, bu süreçte kışlak mücadelesini hızlandırmalıyız. Fındık başta olmak üzere, tüm bitkisel ürünlerimizin korunabilmesi için kahverengi kokarca ile topyekün mücadele hız kesmeden devam etmelidir" dedi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kahverengi kokarca ile kışlaklarda mücadelenin önemini gerçekleştirdiği görüntülü basın açıklamasıyla değerlendirdi.

Kahverengi kokarcanın, Karadeniz ve Marmara bölgemizde 300 bitkisel ürüne zarar verdiğini söyleyen Bayraktar, "Fındık başta olmak üzere, tüm bitkisel ürünlerimizin korunabilmesi için kahverengi kokarca ile topyekün mücadele hız kesmeden devam etmelidir" ifadesini kulandı.

Karadeniz ve Marmara'da 300'den fazla tarım alanına kahverengi kokarcanın zarar verdiğini söyleyen Bayraktar, "Hava sıcaklıkları arttığında, zararlı bu alanlardan tarım alanlarına yayılmaya başlar. Bu durumun önüne geçmek ve zararlının yayılmasını engellemek için, hiçbir ara vermeden eksiksiz mücadele edilmesi büyük önem taşımaktadır" dedi. Bayraktar, şu ifadelere yer verdi:

"Kahverengi Kokarca ile etkin mücadele için halk sağlığı ilaçlamaları ve mekanik yok etme yöntemleri önerilmektedir. Ancak toplu mücadelede karşılaşılan bazı zorluklar bulunmaktadır. Bunlar arasında, tarım alanları dışında kışlayan zararlının kontrol altına alınmasının güç olması, bölgede ikamet etmeyen bazı çiftçilerin etkili mücadeleyi katılmaması, doğal düşman böcek üretiminin yeni başlaması ve bu üretimin tüm bölgeye yayılamaması, ayrıca kimyasal mücadelede kullanılan ilaçların yüksek fiyatları ve coğrafi şartlar nedeniyle uygulama güçlükleri yer almaktadır."

Bayraktar, kahverengi kokarcanın istilasının fındık üretiminde büyük kayıplara yol açmaması için Valilik koordinasyonunda Tarım ve Orman Bakanlığı, Belediyeler ve tarımla ilgili tüm kurumların birlikte hareket ederek toplu kimyasal mücadele yürütmesi büyük bir önem taşıdığını kaydetti. Bayraktar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ziraat odalarımız ile Tarım ve Orman Bakanlığı ortaklığında yürütülen "Kahverengi Kokarca Eylem Planı" kapsamında, çiftçi eğitimi, tuzak asımı, doğal düşman böcek üretimi ve mekanik mücadele yöntemleriyle istilanın yayılmasını engellemeye çalışmaktadır. Mücadelenin daha etkin ve kapsamlı hale gelmesi için yetkili kurumlar ve paydaşların ortak hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. Evlerde, terk edilmiş binalarda, ahırlarda ve depolarda halk sağlığı ilaçlamaları ve mekanik yok etme yöntemlerinin uygulanması konusunda ise belediyelere ve muhtarlıklara büyük sorumluluk düşmektedir."

"Kahverengi kokarca ile topyekün mücadele edilmeli"

Kahverengi kokarcanın havaların ısınmasıyla tarım alanlarına yayıldığını belirten Bayraktar, "Çok zamanımız kalmadı, bu süreçte kışlak mücadelesini hızlandırmalıyız. Fındık başta olmak üzere, tüm bitkisel ürünlerimizin korunabilmesi için kahverengi kokarca ile topyekün mücadele hız kesmeden devam etmelidir" dedi.

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Güncel TZOB Başkanı Bayraktar: Kahverengi Kokarca ile Topyekün Mücadele Şart - Son Dakika

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