U-14 Final Maçında Taraftarlar Sahaya İnerek Saldırdı

Oğuzhan CİN/ İSTANBUL, GÜNGÖREN'de Haznedar İdman Ocağı ile Zeytinburnu Yeşiltepe spor arasında oynan U-14 final maçı sonunda, Haznedar taraftarları sahaya inerek karşı takıma saldırdı. Yeşiltepe Spor Kulübünün Başkan Yardımcısı Emel Sungur, "Çok büyük bir kaos yaşandı, 13 yaşındaki çocuklar darbedildi. Hocalarımızdan ikisini darbettiler" diye açıklama yaptı.

U14 A ligi Final müsabakasında 10 Ocak Çarşamba günü saat 10.30'da Haznedar Ocağı ve Zeytinburnu Yeşiltepe kulübü karşı karşıya geldi. Maçın son dakikalarına doğru Yeşiltepe oyuncusuna yapılan faule tepki gösteren Haznedar yöneticileri ile rakip yöneticiler arasında tartışma çıktı. Maç Haznedar'ın 4-1 üstünlüğüyle biterken çıkan tartışma nedeniyle, onlarca taraftar sahaya indi. Taraftarlar, Yeşiltepe yöneticileriyle 13-14 yaşlar arasındaki oyuncularının üzerine doğru koşmaya başladı. Yöneticilerden bazıları soyunma odalarına kaçarken oyuncuları da dışarı doğru kaçtı. Yeşiltepe Teknik Direktörü Adil Demirbağ'ı yakalayan taraftar, Demirbağ'ı yere yatırıp tekme tokat darbetti. Arbede bir süre sonra son bulurken, bilinç kaybı yaşayan Demirbağ ambulans ile hastaneye sevk edildi. Zeytinburnu Yeşiltepe yöneticileri, Haznedar İdman Ocağı'ndan şikayetçi olacaklarını dile getirdi. O anları bazı taraftarlar cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

"HEM U14 ÇOCUKLARINI HEM DE BİZİ KOVALADILAR"

Darbedilen Yeşitepe kulübünün Teknik Direktörü Adil Demirbağ, "Maç 4-1 oldu. maçın bitmesine son 3 dakika kala kaptanları, bizim oyuncumuza faul yaptı. Hocaları da, 'Faul yok' dedi. Bize yönelik hakarette bulundular. Sonra taraftar sahaya indi ve bizi kovalamaya başladı. Tribünde 100-200 kişi vardı hepsi sahaya indi, hem U14 çocuklarını hem de bizi kovaladılar. Beni darpbettiler, en son hastanede uyandım" dedi

"BENİ ARKADAN BAŞKA BİR HOCA İTTİ"

U-14 takımının hocası Ömer Yörük ise, "Rakip bizi yendi ve şampiyon oldu, onları tebrik ediyoruz. Maçın sonlarına doğru rakip takımın hocası Süleyman Cesur, bize istenmedik el kol hareketleri yaptı ve laflar söyledi. Süleyman hoca bir şey söylemek için giderken, beni arkadan başka bir hoca itti. Ondan sonra seyircilerden 20-30 kişi sahaya inerek üzerime gelmeye başladı. Bir tanesi yumruk attı bana. Ben o sırada hakem odası vardı kendimi oraya attım. Diğer hocamız soyunma odasına kaçarken dayak yedi. Hakemle de konuştuk tek tek not aldı. Yardımcı hocaları şunu dedi o sırada, ' Hocam maç bitti niye not alıyorsunuz?'" diye konuştu.

"13 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR DABEDİLDİ"

Kulubün Başkan Yardımcısı Emel Sungur, " Hazneder İdman Ocağı takımıyla maçımız vardı, deplasmandaydık. Final maçıydı. Oyuncularımızla beraber sadece yönetim olarak gittik. Seyirci götürmedik. Maç normal başladı gayet iyi gidiyordu fakat, maçın sonlarına doğru rakip takımın Hocaları bize sataşmalara başladı. Bütün maç boyunca inanılmaz bir taraftar hakareti ve küfürleriyle karşılaştık. Kafamıza sular atıldı. Çok büyük bir kaos yaşandı, 13 yaşındaki çocuklar darbedildi. Hocalarımızdan ikisini darbettiler. Özellikle hocalarımızdan birisi ağır yaralandı, ambulansla hastaneye götürüldü. 13 yaşındaki çocuklarımızın vücuduna koca koca insanlar vurdular. Biz yapmayın dediğimizde, 'Oh size iyi oldu' dediler. Çok üzücü ben bu olayda karşı takımın ceza almasını istiyorum. Polis istememize rağmen polis desteği gelmedi. Oranın güvenlik ekipleri bizim 5 kişilik ekibimizi tehdit edip" şeklinde konuştu.