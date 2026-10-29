U16 Milli Futbol Takımı, Antalya'daki turnuvada İsviçre'yi 3-2 yenerek başladı - Son Dakika
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U16 Milli Futbol Takımı, Antalya'daki turnuvada İsviçre'yi 3-2 yenerek başladı

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U16 Milli Futbol Takımı, Antalya\'daki turnuvada İsviçre\'yi 3-2 yenerek başladı
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U16 Milli Futbol Takımı, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Hazırlık Turnuvası'nın ilk maçında İsviçre'yi 3-2 yendi. Millilerin gollerini Yunus Emre Alkan, Mustafa Turgut ve Özgün Kuş attı; takım ikinci maçında 31 Ekim Cumartesi günü Ukrayna ile karşılaşacak.

U16 Milli Futbol Takımı, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Hazırlık Turnuvası'nın ilk maçında İsviçre'yi 3-2 yendi.

Manavgat Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan maçta Türkiye'nin gollerini 40. dakikada Yunus Emre Alkan, 78. dakikada Mustafa Turgut ve 80. dakikada Özgün Kuş attı. İsviçre ise 88. dakikada Mario Konetzka ve 90+1. dakikada Nolan Schmidt ile gol buldu. Yunus Emre Alkan, maçın oyuncusu seçildi.

Turnuvanın diğer maçlarında Hollanda, İskoçya'yı 4-0, Danimarka ise Suudi Arabistan'ı 3-1 mağlup etti. Portekiz ile Ukrayna arasındaki maç 0-0 sona erdi. Penaltı atışlarında Ukrayna kazandı.

Milli takım, turnuvadaki ikinci maçında 31 Ekim Cumartesi günü Ukrayna ile karşılaşacak. Aynı gün İskoçya-Suudi Arabistan, Hollanda-Danimarka ve Portekiz-İsviçre maçları da oynanacak.

Oyuncularımızı geleceğe hazırlıyoruz

U16 Milli Takımı Teknik Direktörü Çağlar Birinci, maçın ardından yaptığı açıklamada, karşılaşmanın ilk bölümünde istedikleri oyunu sergileyemediklerini, ilerleyen dakikalarda ise toparlanarak galibiyete ulaştıklarını belirtti.

Bu tür turnuvaların genç futbolcuların gelişimi için önemli olduğunu vurgulayan Birinci, oyuncuların uluslararası maçlarda deneyim kazanması gerektiğini ifade etti.

Gelecek yıl U17 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek kadroyu hazırladıklarını aktaran Birinci, öncelikli hedeflerinin yalnızca maç kazanmak değil, oyuncuların eksiklerini gidermelerini ve gelişmelerini sağlamak olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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