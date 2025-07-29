UAD'dan Soykırım Davasına Müdahillik Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

UAD'dan Soykırım Davasına Müdahillik Kararı

29.07.2025 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gambiya'nın Myanmar'a karşı başlattığı soykırım davasında 4 ülkenin müdahillik talebi kabul edildi.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Gambiya'nın Myanmar'a karşı Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulmasına ilişkin açtığı davada Slovenya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Belçika ve İrlanda'nın müdahillik bildiriminin kabul edildiğini açıkladı.

Divan'dan yapılan açıklamada, Gambiya-Myanmar arasındaki soykırım davasında Slovenya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Belçika ve İrlanda'nın müdahillik talebinin oybirliğiyle kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, Divan'ın, müdahillik bildirimlerinin "Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili olduğu ölçüde kabul edilebilir olduğuna" karar verdiği ifade edildi.

Bu devletlerin 25 Eylül'e kadar Soykırım Sözleşmesinin yorumuna ilişkin yazılı beyanda bulunacağı kaydedilen açıklamada, sözlü yargılama sırasında görüş bildirmelerine izin verilip verilmeyeceğinin daha sonraki bir tarihte belirleneceği vurgulandı.

Açıklamada, daha önce müdahillik bildiriminde bulunan ve kabul edilen kabul ettiği Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, Hollanda, Birleşik Krallık ve Maldivler birlikte toplam müdahil devlet sayısının 11'e yükseldiği belirtildi.

Gambiya soykırımın soruşturulması için UAD'ye başvurmuştu

Gambiya, 11 Kasım 2019'da Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması için UAD'ye başvurmuştu.

Gambiya'nın mahkemeye sunduğu talepler arasında "Myanmar'ın soykırıma yönelik delilleri yok etmesinin önüne geçilmesi ve soykırımın önlenmesine yönelik aldığı tedbirlerin düzenli olarak raporlanması" yer alıyordu.

UAD 23 Ocak 2020'de, Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın engellenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına hükmetti.

Myanmar'ın 20 Ocak 2021 tarihinde, Divan'ın "yargı yetkisine" ve davanın "kabul edilebilirlik şartlarını taşımadığına" yönelik itirazlarının tamamını 22 Temmuz 2022'deki kararıyla reddeden Mahkeme'nin davanın esasına ilişkin incelemesi sürüyor.

Divan Temmuz 2024'te Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, Hollanda ve Birleşik Krallık ortak dilekçeyle ve Maldivler bireysel olarak 15 Kasım 2023 tarihinde Divan Statüsü'nün 63. maddesi uyarınca müdahillik bildirimini kabul etmişti.

Diğer yandan, Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılık Ofisi, Myanmar'ın işlediği insanlığa karşı suçlarla ilgili 2018'de başlatılan ön incelemenin tamamlandığını ve 14 Kasım 2019'da ön inceleme dairesinin verdiği kararın akabinde soruşturmaya başlandığını duyurmuştu.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Slovenya, Belçika, Myanmar, Gambiya, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel UAD'dan Soykırım Davasına Müdahillik Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus havayolu şirketi Aeroflot’a siber saldırı Rus havayolu şirketi Aeroflot'a siber saldırı
Stada tabela asıldı İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri Stada tabela asıldı! İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri
Türkiye’nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı’na büyük şok Türkiye'nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı'na büyük şok
Süper Lig’de ortalık yıkıldı Ezeli rakipten Fatih Terim sürprizi Süper Lig'de ortalık yıkıldı! Ezeli rakipten Fatih Terim sürprizi
’Kadıköy Boğası’ iş adamının getirdiği hediyeyi geri çevirdi: Kullanmıyorum 'Kadıköy Boğası' iş adamının getirdiği hediyeyi geri çevirdi: Kullanmıyorum
Orman yangınını çıkarttığı iddia edilen şahıs kendini İYİ Parti yöneticisi olarak tanıtmış Orman yangınını çıkarttığı iddia edilen şahıs kendini İYİ Parti yöneticisi olarak tanıtmış
Dünyaca ünlü şarkıcı Otilia, Giresun’daki bir düğünde sahne aldı Dünyaca ünlü şarkıcı Otilia, Giresun'daki bir düğünde sahne aldı
Bursa’da yangın yerleşim yerlerine sıçradı İşte vatandaşların alevlerden kaçtığı anlar Bursa'da yangın yerleşim yerlerine sıçradı! İşte vatandaşların alevlerden kaçtığı anlar
Kimseye aldırmadan zehrini soludu, yolcular da bir şey diyemedi Kimseye aldırmadan zehrini soludu, yolcular da bir şey diyemedi
Bursa’da alevlerle mücadele eden ekipler sabah namazını aracın üzerinde kıldı Bursa'da alevlerle mücadele eden ekipler sabah namazını aracın üzerinde kıldı
Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti Kuzeninin tüfeğiyle öldürüldü Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! Kuzeninin tüfeğiyle öldürüldü

14:32
Mezarlıkta kavga: Cenazeyi öylece bırakıp birbirlerine girdiler
Mezarlıkta kavga: Cenazeyi öylece bırakıp birbirlerine girdiler
13:25
Bakan Yumaklı: 4 ilde yangınlar kontrol altında, sadece Bursa’da devam ediyor
Bakan Yumaklı: 4 ilde yangınlar kontrol altında, sadece Bursa'da devam ediyor
13:23
CHP lideri Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu için şartını açıkladı
CHP lideri Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu için şartını açıkladı
12:25
Vatandaşlar tedirgin Denize giren yanıklarla çıkıyor
Vatandaşlar tedirgin! Denize giren yanıklarla çıkıyor
20:40
Özel hastanede doktorsuz doğum skandalı: Bin yıl önce mağaradaki insanlar gibi doğurdu
Özel hastanede doktorsuz doğum skandalı: Bin yıl önce mağaradaki insanlar gibi doğurdu
20:16
Uşak, Kahramanmaraş ve İzmir Bornova’da yangınlar söndürüldü
Uşak, Kahramanmaraş ve İzmir Bornova'da yangınlar söndürüldü
20:15
Bursa’da ormanı yakan FETÖ bağlantılı Ufuk Aytekin tutuklandı
Bursa'da ormanı yakan FETÖ bağlantılı Ufuk Aytekin tutuklandı
20:11
Ali Yerlikaya duyurdu Şırnak’tan kahreden haber
Ali Yerlikaya duyurdu! Şırnak'tan kahreden haber
19:45
Tunus’taki Uluslararası Öğrenci Tanıtım Fuarı’na gençlerden yoğun ilgi
Tunus'taki Uluslararası Öğrenci Tanıtım Fuarı'na gençlerden yoğun ilgi
19:33
ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer, ’uyuşturucu temini’ ve ’öldürmeye teşebbüs’ suçlamalarıyla tutuklandı
ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer, 'uyuşturucu temini' ve 'öldürmeye teşebbüs' suçlamalarıyla tutuklandı
19:26
Ali Babacan’dan orman yangınları için TBMM’ye olağanüstü toplanma çağrısı
Ali Babacan'dan orman yangınları için TBMM'ye olağanüstü toplanma çağrısı
19:25
Eşini vuran 75 yaşındaki adamdan şok eden savunma: Ben de ölebilirdim
Eşini vuran 75 yaşındaki adamdan şok eden savunma: Ben de ölebilirdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2025 15:17:38. #7.12#
SON DAKİKA: UAD'dan Soykırım Davasına Müdahillik Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.