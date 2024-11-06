UAEA Başkanı Grossi, İran Ziyareti Üzerine Açıklama Yaptı

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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İranlı muhataplarıyla görüşmelerinin sürdüğünü, muhtemelen birkaç gün içinde bu ülkeye gideceğini söyledi.

İtalya ile UAEA'nın Roma'da Dışişleri Bakanlığında ortak düzenlediği "Dünya Füzyon Enerji Grubu"nun yıllık toplantısına katılan Grossi, burada basına açıklamalarda bulundu.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, daha önce de İran'daki seçimlerin ardından yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşme isteğini dile getiren Grossi, "İranlı muhataplarımızla bir sonraki ziyaretim hakkında konuşuyoruz, muhtemelen birkaç gün içinde olacak. Halen tarihi teyit etmemiz gerekiyor ama bu ziyaret yapılacak." dedi.

Grossi, Donald Trump'ın ABD'nin 47. başkanı olarak seçilmesinin İran ile müzakerelerdeki durumu değiştirip değiştirmeyeceği sorusuna da "ABD'de yeni bir yönetim elbette yeni ayarlamalar ve farklı yaklaşımlar anlamına geliyor. Yeni yönetim henüz başlamadı. Trump yönetimiyle zaten çalıştım ve işbirliği içinde çalıştık diyebilirim, aynı şekilde devam etmeyi bekliyorum." diye konuştu.

Grossi, nükleer füzyondan büyük ölçekte enerji üretmenin ne zaman mümkün olacağı konusunda ise kesin bir tarih vermenin zor olacağını belirtti.

Bu arada, Grossi'nin katıldığı toplantıda İtalya Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanı Gilberto Pichetto Fratin de nükleer füzyon enerjisinin, İtalya için geleceğe yönelik çözümler arasında olduğunu söyledi.

Toplantıya ev sahipliği yapan İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de hükümetlerinin, temiz ve güvenli nükleer enerji konusunda bir dönüm noktası olduğunu, vatandaşlarının daha iyi yaşamasını sağlamak için bu konudaki araştırmaları teşvik etmeleri gerektiğini ifade etti.

İtalya'da 1963-1990 yıllarında nükleer enerji üretilip kullanılırken, Çernobil'deki felaketin ardından 1987'de yapılan halk oylaması neticesinde ülkedeki nükleer santraller 1990 yılında kapatılmıştı.