UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, Zaporijya Nükleer Santrali\'ne ziyaret gerçekleştirecek

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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin gelecek hafta Ukrayna'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki nükleer güvenliğe ilişkin hassas durum, personel sayısındaki azalma gibi önemli konuları görüşmek üzere bu ülkeye bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

UAEA'dan yapılan yazılı açıklamada, Başkan Grossi'nin savaşın başlamasından bu yana 4'üncü kez çatışmaların sürdüğü Zaporijya bölgesindeki nükleer santrale ziyarette bulunacağı duyuruldu.

Açıklamada, söz konusu nükleer santraldeki son durum, personel sayısındaki azalma ve nükleer güvenliğe ilişkin süregelen hassas durumu muhatapları ile ele alacağı ifade edildi.

Zaporijya'da Energoatom çalışanları sahada çalıştırılmayacak

Başkanın nükleer santrale gitmeden önce başkent Kiev'de üst düzey görüşmelerde bulunacağı belirtilen açıklamada, Grossi'nin, nükleer santrali kontrolü altında tutan Rus yetkililerin bugünden itibaren Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi Energoatom tarafından çalıştırılan hiçbir işçinin sahada çalıştırılmasına izin verilmeyeceğine ilişkin yeni duyurusu hakkında daha fazla bilgi talep edeceği belirtildi.

Açıklamada, nükleer santralde çalışan personelin Rus vatandaşlığını kabul etmiş ve bu ülkede faaliyet gösteren kuruluşla iş sözleşmesi imzalamış eski Energoatom çalışanlarının yanı sıra Rusya'dan nükleer santrale gönderilen personelden oluştuğu, santralde yeterli sayıda sertifikalı personelin bulunduğu ve tüm pozisyonların tamamen dolu olduğu bilgisinin Rus yetkililer tarafından tesisteki UAEA ekibine bildirildiği aktarıldı.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından işletilen santralde 4 bin 500 kişinin çalıştığı ve 940 başvurunun değerlendirildiği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, savaştan önce 11 bin 500 personelin çalıştığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Başkan Grossi'nin değerlendirmelerine de yer verildi. Grossi, savaşın başlamasından buyana santralde çalışan personel sayısının önemli ölçüde azaldığına işaret etti.

Grossi, "Gelecek hafta Zaporijya Nükleer Santrali'ni ziyaret ettiğimde bu son gelişmeyi görüşeceğim. Nükleer emniyet ve güvenlik açısından santralin ihtiyaç duyduğu kalifiye ve vasıflı personele sahip olması büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ajans müfettişlerinin santralde bulunmaları ve doğrulama faaliyetlerini sürdürmelerinin nükleer güvenlik açısından çok önemli olduğunu kaydeden Grossi, "Santralin günlük olarak karşı karşıya kaldığı potansiyel risklerin altını çizmek ve UAEA'nın bu tesiste nükleer güvenliğin sağlanmasına yardımcı olmak için elinden gelen her şeyi yapma taahhüdünü yinelemek ve güçlü bir şekilde ifade etmek için sahaya tekrar gitmeye karar verdim. Aynı şekilde Ukrayna'nın diğer nükleer tesislerine de." dedi.