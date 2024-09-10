Fukuşima'da Arındırılmış Toprak Kullanımı Güvenli

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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde "kirlilikten arındırılmış toprak"ın yeniden kullanılması planının güvenli olduğunu bildirdi.

Resmi Kyodo ajansına göre, çeşitli ülkelerden uzmanların görev aldığı UAEA uzman heyeti, başkent Tokyo'da bir araya geldiği Japonya Çevre Bakanı Ito Şintaro'ya nihai inceleme raporu sundu.

Japon hükümetinin talebiyle, heyetin son 16 aydaki saha incelemelerinin kayda geçtiği rapora göre, UAEA, santralde kirlilikten arındırılmış toprağın yeniden kullanımını "güvenli" buldu.

Raporda "geri dönüşüm ile kaldırılan toprak ve atıkların nihai bertarafı için uygulanan yaklaşım ve faaliyetlerin UAEA Güvenlik Standartları ile uyumlu olduğu sonucuna varıldı" ifadesine yer verildi.

Bulgular "cesaretlendirici"

Bakan Ito, raporun bulgularını "cesaretlendirici" olarak niteleyerek, "Gelecekte, çıkarılan toprağın etkili yönetimi, geri dönüşümü ve nihai bertarafına yönelik çabaları sürdüreceğiz" değerlendirmesini yaptı.

UAEA Başkanı Rafael Grossi, konuya ilişkin açıklamasında, "Toprağın geri dönüştürülmesi ile bertaraf edilmesi, kazadan etkilenen alanların yeniden inşasına da katkı sağlıyor" ifadesini kullandı.

Yaklaşım 14 milyon metreküp

Nükleer tesisin yakınındaki Okuma ve Futaba semtlerinde 16 kilometrekarelik alanı kapsayan depolara yerleştirilen arındırılmış toprağın toplam hacmi yaklaşık 14 milyon metreküp.

Düşük radyoaktif madde konsantrasyonuna sahip "arındırılmış toprağın" 2045 yılına kadar ülke geneli kamu projelerinde kullanılması ve geri kalanın bertaraf edilmesi planlanıyor.

2011'de 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami, santraldeki 4 reaktörden 3'ünde hasara yol açmış, radyoaktif serpinti nedeniyle santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.