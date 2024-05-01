UAEA Genel Direktörü İran'ı Ziyaret Edecek

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TAHRAN, 1 Mayıs (Xinhua) -- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi önümüzdeki günlerde İran'ı ziyaret edecek.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre İran Atom Enerjisi Kurumu (İAEK) Sözcüsü Behruz Kemalvendi Salı günü yaptığı açıklamada, UAEA direktörünün 6-8 Mayıs tarihleri arasında İran'ın orta kesimindeki İsfahan vilayetinde düzenlenecek Uluslararası Nükleer Bilimler ve Teknolojiler Konferansı'na katılacağını ve aralarında İAEK Başkanı Muhammed İslami'nin de bulunduğu İranlı yetkililerle görüşeceğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na göre, İAEK başkanı bu ayın başlarında İran'ın UAEA ile işbirliğine uygun nükleer faaliyetler konusundaki kararlılığını teyit ederken, ajansın ülkenin nükleer programındaki "belirsizlikler" konusundaki endişelerine de yanıt verdi.

Habere göre İslami ayrıca İran'ın koruma anlaşmasına ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'na bağlılığının altını çizdi.

İran, Temmuz 2015'te dünya çapındaki güçlerle Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) olarak bilinen bir nükleer anlaşma imzalamış ve yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programına kısıtlamalar getirilmesini kabul etmişti. Ancak ABD, Mayıs 2018'de antlaşmadan çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başladı ve İran'ın bazı nükleer taahhütlerinde geri adım atmasına yol açtı.

Eylem planını yeniden canlandırma çabaları Nisan 2021'de Avusturya'nın Viyana kentinde başladı. Ancak çok sayıda müzakere turuna rağmen Ağustos 2022'deki son müzakerelerden bu yana önemli bir ilerleme kaydedilmedi.