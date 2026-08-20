Uber Türkiye'ye Turkuaz Kart
Bakan Işıkhan, Uber Türkiye Genel Müdürü'ne Turkuaz Kart vererek yatırımları desteklediklerini belirtti.
(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uber Türkiye Mobilite Genel Müdürü Ludovic Georges'e Turkuaz Kart teslim etti.
Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Yatırım ortamımızın güçlenmesi için adımlarımızı atıyoruz. Uber Türkiye Mobilite Genel Müdürü Sayın Ludovic Georges'e Turkuaz Kartımızı teslim ettik. Ülkemizin istihdam kapasitesine katkı sağlayan yatırımcıları desteklemeye devam edeceğiz. İstikrar ve güven üreten merkez ülke konumumuzu güçlendirmeyi sürdüreceğiz."
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