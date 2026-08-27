Srebrenitsa soykırımının en acı sembolü - Son Dakika
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Srebrenitsa soykırımının en acı sembolü

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Srebrenitsa Soykırımı'nın üzerinden yıllar geçmesine rağmen yaşanan insanlık dramının sembol görüntüleri hafızalardaki yerini koruyor. O dönemde Sırp güçlerinin elinde bulunan Ramo Osmanovic'in, ormanda saklanan oğlu Nermin'i teslim olmaya çağırmak zorunda bırakıldığı anlar, 'Bosna kasabı' olarak bilinen Ratko Mladiç ölümünün ardından yeniden akıllara geldi.

Srebrenitsa Soykırımı'nın sorumlularından ve 'Bosna kasabı' olarak bilinen Ratko Mladiç'in hapishanedeki ölümünün ardından yaşanan yaşanan soykırıma dair acı hatıralar tekrar gündeme geldi. Srebrenitsa'nın hafızalara kazınan görüntülerinden birinde de, bir baba ormanda saklanan oğluna sesleniyordu. O baba Ramo Osmanovic, çağırdığı kişi ise oğlu Nermin'di. Ancak görüntünün arkasındaki gerçek, Bosna Savaşı'nın en acı hikayelerinden birine dönüştü.

Srebrenitsa soykırımının en acı sembolü

SIRP GÜÇLERİNİN ELİNDEYKEN OĞLUNA SESLENDİ

Temmuz 1995'te Srebrenitsa'nın Bosnalı Sırp güçlerinin eline geçmesinin ardından binlerce Boşnak erkek ve çocuk ormanlık bölgeden güvenli bölgelere ulaşmaya çalıştı.

Ramo ve oğlu Nermin de orman yolunu tercih edenler arasındaydı. Ancak Ramo Osmanovic Sırp güçlerinin eline geçti.

Srebrenitsa Anıt Merkezi'nin aktardığı kayıtlara göre Ramo, oğlu Nermin'e ve ormanda bulunan diğer kişilere seslenmeye zorlandı.

Görüntülere kaydedilen çağrıda Ramo, "Nermin, buraya gel, serbestçe. Ben Sırpların yanındayım. Hepiniz gelin, ne kadarınız varsa" anlamına gelen sözlerle oğluna seslendi.

Srebrenitsa soykırımının en acı sembolü

BABASININ SESİNİ DUYAN NERMİN ORTAYA ÇIKTI

Ramo'nun çağrısı yalnızca birkaç saniyelik bir görüntüydü ancak Srebrenitsa'da yaşananların sembollerinden birine dönüştü.

Nermin, babasının seslenişinin ardından ortaya çıktı. Baba ve oğul daha sonra öldürüldü.

KALINTILARI TOPLU MEZARLARDA BULUNDU

Savaşın ardından başlayan toplu mezar çalışmaları Osmanovic ailesinin bekleyişini acı bir gerçekle sonlandırdı.

Ramo ve Nermin'in kalıntıları toplu mezarlarda bulundu. Kimliklerinin belirlenmesinin ardından baba ile oğul, Srebrenitsa-Potoçari Anıt Merkezi'nde toprağa verildi.

Ailenin yaşadığı kayıp bununla da sınırlı değildi. Saliha Osmanovic'in diğer oğlu Edin de 6 Temmuz 1995'te bir top mermisinin isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Böylece Saliha, savaşta eşini ve iki oğlunu kaybetti.

Ramo'nun oğluna seslendiği görüntüler, aradan geçen yıllara rağmen Srebrenitsa Soykırımı'nın en çarpıcı kayıtları arasında bulunuyor. 

Bosna - Hersek, Ratko Mladiç, Sırbistan, Son Dakika

Son Dakika Bosna - Hersek Srebrenitsa soykırımının en acı sembolü - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Sabri Güler Sabri Güler:
    Allah’ım cennetinde buluştursun tüm ailesini 0 0 Yanıtla
  • Sabri Güler Sabri Güler:
    vay vay vay biz de acımız var zannediyoruz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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