Üç Kuşak Balıkçılık: Mehmet Şeyda'nın Ekmek Mücadelesi - Son Dakika
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Üç Kuşak Balıkçılık: Mehmet Şeyda'nın Ekmek Mücadelesi

Üç Kuşak Balıkçılık: Mehmet Şeyda\'nın Ekmek Mücadelesi

Van Gölü'nde 22 yıldır balıkçılık yapan Mehmet Şeyda, aile geleneğini sürdürüyor.

30.01.2025 13:17
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Van'ın Gevaş ilçesinde 36 yaşındaki Mehmet Şeyda, 22 yıldır Van Gölü'nde dede mesleği balıkçılık yapıyor.

Çocukluk yıllarını dede ve babasının teknelerinde geçiren 4 çocuk babası Şeyda, üçüncü kuşak olarak balıkçılık mesleğini sürdürüyor.

Sabahın erken saatlerinde teknesinde hazırlıklarını tamamlayan Şeyda, daha sonra "vira bismillah" diyerek teknesiyle Van Gölü'nün mavi sularına açılıyor.

Gölde 22 yıldır balıkçılık yapan Şeyda, kışın zorlu şartlarına ve dondurucu soğuğa rağmen ekmek mücadelesini sürdürüyor.

Şeyda, yakaladıkları balıkları, toptancılara satarak ailesini geçindiriyor.

"Üç kuşaktır balıkçılığı sürdürüyoruz"

Mesleği sürdürmekte kararlı olan Şeyda, AA muhabirine, çocukluk yıllarında babasıyla sürekli balığa çıktığını söyledi.

Balıkçılık mesleğinin aile mirası olduğunu belirten Şeyda, "Balıkçılık mesleği dedemden babama, babamdan da bana kaldı. Üç kuşaktır balıkçılık mesleğini sürdürüyoruz. Ailemin geçimini balıkçı teknemle yapıyorum. Mesleğimi severek yapıyorum. Mesleğin çocuklarıma kalmasını istiyorum. Hafta sonları çocuklarımı getirip bu mesleği öğretmeye çalışıyorum." dedi.

"Bazen ağlarımız donuyor"

Sabahın erken saatlerinde göle açıldığını anlatan Şeyda, şunları kaydetti:

"Teknede kahvaltımızı yaptıktan sonra bir gün önce attığımız ağları topluyoruz. Soğuk havalarda bu iş biraz daha zorlaşıyor. Kış ayalarında bazen ağlarımız donuyor. Günlük 50, 60 kilo balık avlıyorum. Bu sene balıkta biraz azalma var. Bu da bizim açımızdan üzücü bir durum. Balığa çıkmadan önce teknenin motorunu, suyunu, yağını ve yakıtını kontrol ediyorum. 15 ağımız var ve her ağın uzunluğu 300 metreyi buluyor. Bazen eli boş döndüğümüz de oluyor. Balık soğuk havalarda daha derine kaçar. Bundan dolayı Gevaş ve Tatvan taraflarına ağ atıyoruz. Yani sürüyü takip ediyoruz."

Kaynak: AA

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