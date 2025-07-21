Uçak kazası raporu ertelendi

Güney Kore'de, 29 Aralık 2024'teki uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında "pilotun hatalı bulunduğu" ön raporun kamuoyuyla paylaşılması, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerinin tepkileri nedeniyle ertelendi.

Güney Kore merkezli The Korea Times'ın haberine göre, Güney Kore Havacılık ve Demir Yolu Kazaları Araştırma Kurulu (ARAIB), soruşturma kapsamında kazanın sebebine yönelik ön raporu hazırladı.

Rapora ilişkin basın toplantısı yapılmadan önce bulgular, kazada yaşamını yitirenlerin aileleriyle paylaşıldı ancak aileler sonuçları yetersiz bularak tepki gösterdi.

ARAIB'in ön raporunda, kuşların sağ motora çarparak hasara neden olduğu, pilotun da acil durum sırasında sağ yerine sol motoru kapatmış olabileceği belirtildi.

Tepkiler üzerine, 19 Temmuz'da kamuoyuyla paylaşılması beklenen raporun yayım tarihi ve ilgili basın toplantısı ertelendi.

Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerini temsil eden avukat Hwang Pill-kyu, basına yaptığı açıklamada, "(Rapor), temelde tüm suçu ölü kuşlara ve pilotlara atıyor." ifadesini kullandı.

Kazada ölenlerin aileleri, ön raporda, pistin sonundaki duvara değinilmediğini ve motordaki hasarın detaylandırılmadığını savunarak, "şeffaf ve adil bir soruşturma" talep etti.

Öte yandan, Jeju Air Pilotlar Birliğinden yapılan açıklamada, raporda "sistemsel ve altyapısal faktörlerin göz ardı edildiği, suçun pilota atılmaya çalışıldığı" iddia edilerek, bulgulara tepki gösterildi.

ARAIB'in raporunun son halinin, Haziran 2026'da yayımlanması bekleniyor.

Kaza

29 Aralık 2024'te Bangkok-Muan rotalı, Boeing 737-800 model tek koridorlu "Jeju Air 7C2216" sefer sayılı uçağın iniş takımları, Güney Kore'nin Muan şehrinde iniş esnasında açılmamıştı.

6 mürettebat ve 175 yolcunun bulunduğu uçak, Muan Uluslararası Havalimanı pistine indikten sonra kontrolden çıkıp duvara çarpmış ve 179 kişi hayatını kaybetmişti.

Ulusal İtfaiye Teşkilatına göre, sadece 30'lu yaşlarda bir kadın ve 20'li yaşlarda bir erkek mürettebat hayatta kalmıştı.

Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığını belirterek, ilk seferde iniş takımları açılmayan uçağın, ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yaptığını bildirmişti.

Güney Kore havacılık tarihinin en ölümcül felaketi kabul edilen kaza sonrasında ülkede 7 günlük ulusal yas ilan edilmişti.