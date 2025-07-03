Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kaçkar Dağları'nın zirvesinde düşen uçaktan kurtarılan bir kişinin Erzurum Şehir Hastanesi'ne nakledildiğini ve tedavisinin sürdüğünü bildirdi.
Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Erzurum- Rize il sınırında düşen sivil uçaktan sağ olarak kurtarılan vatandaşımız, olay yerinden Erzurum Şehir Hastanemize nakledilmiştir. Tedavisi hastanemizde devam eden vatandaşımızın sağlık durumu ciddiyetini korumaktadır. Yaralımıza acil şifalar temenni ediyor; kazada hayatını kaybeden pilotumuza Allah'tan rahmet diliyorum."
Son Dakika › Güncel › Uçak Kazasında Bir Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?