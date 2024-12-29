Uçak Kazasında Taziyeler

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Kore Cumhuriyeti'nin Muan Havalimanı'ndaki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Kore Cumhuriyeti'nin Muan Havalimanı'nda bugün (29 Aralık) meydana gelen uçak kazasından derin üzüntü duyuyoruz. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kore Cumhuriyeti halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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