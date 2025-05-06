Uçan Süpürge Festivali 28 Yaşında - Son Dakika
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Uçan Süpürge Festivali 28 Yaşında

28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 27 Mayıs-4 Haziran'da Ankara'da gerçekleşecek.

06.05.2025 13:19
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(ANKARA) - Kadın sinemacıların emeğini görünür kılmak ve sinema alanındaki üretimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin 28'incisi 27 Mayıs-4 Haziran arasında Ankara'da gerçekleştirilecek.

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 28. yılında da zengin film seçkisi, söyleşiler, atölyeler ve özel gösterimlerle dikkatleri üzerine çekmeyi hedefliyor. Dünyanın dört bir yanından kadın yönetmenlerin filmlerine ev sahipliği yapacak festivalin bu yılki teması ve odak noktası  kadınların sinema sektöründeki üretim koşulları, dayanışma pratikleri ve temsil mücadelesi olacak.

Festival kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da sinemaya emek veren kadınlar ödüllendirilecek.

Onur Ödülü, oyuncular Hülya Darcan ve Gülşen Bubikoğlu'na, Bilge Olgaç Başarı Ödülleri oyuncu Bennu Yıldırımlar, cast direktörü Harika Uygur ve yapımcı-festival yönetmeni Başak Emre'ye verilecek. Genç kadın sinemacıları desteklemek amacıyla verilen Genç Cadı Ödülü ise oyuncu Mina Demirtaş'ın olacak.

Ödüller, 27 Mayıs akşamı düzenlenecek açılış töreninde sahiplerine takdim edilecek. Festival, kadınların sinemadaki varlığını kutlarken, toplumsal cinsiyet eşitliği adına güçlü bir platform olmayı sürdürüyor.

Festival programı ve detaylı etkinlik takvimi önümüzdeki günlerde açıklanacak. İlgiyle beklenen festival, bu yıl da Ankara'nın kültür sanat hayatına damga vurmaya hazırlanıyor.

Kaynak: ANKA

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