Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın Önemi - Son Dakika
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Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın Önemi

08.06.2026 17:17
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Gürcistan Dışişleri Bakanı Botchorishvili, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan işbirliğini vurguladı.

Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın, bölgesel işbirliğinin en başarılı mekanizmalarından biri olduğunu söyledi.

Botchorishvili, Çırağan Sarayı'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un katılımıyla yapılan 10. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Toplantıya katılmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Botchorishvili, "Değerli meslektaşlarımla birlikte, ülkelerimiz arasındaki yakın siyasi diyaloğu, karşılıklı güveni ve işbirliğinin stratejik önemini yeniden teyit etme fırsatı bulduğum için memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.

Üç ülke arasındaki işbirliğinin tüm bölge için önemli olduğuna dikkati çeken Botchorishvili, şunları kaydetti:

"Bugün burada sadece üç devletin temsilcileri olarak değil, aynı zamanda barış, refah ve kalkınma vizyonuyla birleşmiş müttefikler olarak bir araya geldik. İşbirliğimiz yıllar boyunca, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayalı bir ortaklığın hem ülkelerimiz hem de tüm bölge için önemli sonuçlar doğurduğunu açıkça gösterdi."

Botchorishvili, Gürcistan ile Türkiye ve Azerbaycan'ın eşitlik, karşılıklı saygı ve ortak çıkarların gözetilmesi temelinde başarılı bölgesel işbirliğinin en iyi örneklerini sergilediğini ifade ederek, "Üçlü format, yıllar boyunca bölgesel işbirliğinin en etkili ve başarılı mekanizmalarından biri haline geldi." dedi.

Üç ülkenin altyapı, enerji ve ulaşım gibi birçok alanda ortak projeler gerçekleştirdiğini belirten Botchorishvili, "Bugün, bu güzel işbirliğinin pratik sonuçlarını değerlendirebildiğimiz için memnunum." ifadesini kullandı.

Botchorishvili, bugün gerçekleşen toplantıda bölgesel ve küresel gelişmeleri de ele aldıklarını aktararak, "Ülkelerimizin yakın ortaklığının, bölgede barış, istikrar, bağlantı ve ekonomik kalkınmanın güçlendirilmesine önemli katkılar sağlamaya devam edeceğinden eminim." şeklinde konuştu.

Üç ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için ortada güçlü bir siyasi iradenin olduğunu ifade eden Botchorishvili, "Gürcistan'ın, Türkiye ve Azerbaycan ile stratejik ortaklık ve çok taraflı işbirliği var." dedi.

Botchorishvili, Güney Kafkasya'da uzun vadeli barışın sağlanmasının önemli olduğunu ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecini desteklediklerini belirterek, "Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik kaydedilen ilerlemeyi de memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin yaşadığı toprak bütünlüğü sorununa da değinen Botchorishvili, Rusya'nın Gürcistan'da Abhazya ve Güney Osetya bölgelerini işgal etmesinin tüm bölge için bir güvenlik sorununun olduğunu söyledi.

Botchorishvili, "Gürcistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik uluslararası destek özellikle önemlidir ve bu konuda Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ne güçlü destekleri için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Botchorishvili, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 11. Toplantısı'nın ülkesinde düzenleneceğini bildirdi.

Kaynak: AA

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