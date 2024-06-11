Kanser Savaşçıları Derneği, 'Üçlü Negatif Meme Kanserinde Hasta Yolculuğu' araştırmasının sonuçlarını açıkladı - Son Dakika
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Kanser Savaşçıları Derneği, 'Üçlü Negatif Meme Kanserinde Hasta Yolculuğu' araştırmasının sonuçlarını açıkladı

Kanser Savaşçıları Derneği, \'Üçlü Negatif Meme Kanserinde Hasta Yolculuğu\' araştırmasının sonuçlarını açıkladı

Kanser Savaşçıları Derneği, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Sert'in yürütücülüğünü üstlendiği 'Üçlü Negatif Meme Kanserinde Hasta Yolculuğu' araştırmasının sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Araştırma, negatif meme kanseri tanısı alan bireylerin tanı ve tedavi sürecinde yaşadığı sorunları ve ihtiyaçlarını belirleyerek çözüm üretmeyi amaçlamaktadır. Yapılan basın toplantısında, hastaların tanı alma ve tedavi süreçlerindeki bilgi eksiklikleri ve psikolojik, ekonomik ve sosyal destek ihtiyaçları vurgulanmıştır. Ayrıca, üçlü negatif meme kanserinin genellikle gençlerde ve ailede kanser öyküsü olan kadınlarda sıklıkla görüldüğü belirtilmiştir. Araştırmanın toplumda farkındalık yaratmayı hedeflediği ifade edilmiştir.

11.06.2024 16:21
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Kanser Savaşçıları Derneği, "Üçlü Negatif Meme Kanserinde Hasta Yolculuğu" araştırmasının sonuçlarını kamuoyuna duyurdu.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Sert'in yürütücülüğünü üstlendiği, negatif meme kanseri tanısı alan bireylerin tanı ve tedavi sürecinde yaşadığı sorunları ve ihtiyaçlarını belirleyerek çözüm üretebilmeyi amaçlayan araştırma kapsamında Beşiktaş'taki bir otelde basın toplantısı yapıldı.

Prof. Dr. Sert, burada yaptığı konuşmada, güçlü negatif meme kanseri tanılı hastalarla görüşmelerden, onların sağlık durumları hakkında bilgilendirilmeleri, tanı alma ve tedaviye erişim süreçleri ile sosyal, iş, aile yaşamlarının, üreme fonksiyonlarının nasıl etkilendiği başlıklarında bazı veriler elde edildiğini söyledi.

Rahatsızlığın teşhisi için toplumda yeterince bilinçlenmenin olmadığına dikkati çeken Sert, "Hastanın tanı alma ve tedavi konularında önemli bilgi eksiklikleri var. Örneğin, hastaların tanı alma sürelerinin artması tedavi sürelerini uzatıyor. Hastalarımızın tedavi döneminde bizimle paylaştığı anılarda önemli bir nokta var. Bir gece sosyal medyada, kendisiyle aynı hastalığa yakalanmış kişilerin videosunu izliyor, bu yüzden az daha tedaviden vazgeçiyormuş. Hastalarımızın, tedavi ve tanı sürecinde bize sormasını istiyoruz. Bu sorun da sizlerin aracılığıyla halka ulaşmalı. Çünkü doğru bilgi doktorlardadır. Öte yandan hasta ve yakınlarının psikolojik, ekonomik ve sosyal yönden tedavi sürecinde desteklenmesi gerekiyor." diye konuştu.

Genç ve ailede kanser öyküsü olan kadınlarda sıklıkla görülüyor

İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Sönmez ise üçlü negatif meme kanseri hastalığının genellikle gençlerde görüldüğünü, bunların önemli bir kısmının ailesinde kanser öyküsü mevcut kadınların bulunduğunu anlattı.

Prof. Dr. Sönmez, "Hastalığın genç yaştaki kadınlarda geç evrede teşhis edilmesi ve agresif seyirle ilerlemesi nedeniyle hastaların yenilikçi tedavi seçeneklerine hızlı erişimi daha da önemlidir. Bu noktada Türkiye'de Sağlık Bakanlığı çok değerli ve olumlu adımlar atmaktadır. Klinik çalışmalar, uygun hastaların yenilikçi tedavi seçeneklerine erişimini mümkün kılarken bu süreçte hastaların hekimleri tarafından detaylı ve doğru şekilde bilgilendirilmesi son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

Dernek Başkanı Belma Kurdoğlu Akgün de eğitim, farkındalık ve psikolojik destek konusunda projelere imza attıklarını kaydetti.

Araştırmanın da bunun bir parçası olduğunu dile getiren Akgün, "Üçlü negatif meme kanseri tanısı konulan kanser hastalarıyla yapılan görüşmelerle gerçekleştirilen araştırmanın toplumda farkındalık yaratacağına inanıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Marmara Üniversitesi, Meme Kanseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanser Savaşçıları Derneği, 'Üçlü Negatif Meme Kanserinde Hasta Yolculuğu' araştırmasının sonuçlarını açıkladı - Son Dakika

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