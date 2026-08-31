Üçlü Savunma İş Birliği Toplantısı İstanbul'da - Son Dakika
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Üçlü Savunma İş Birliği Toplantısı İstanbul'da

Üçlü Savunma İş Birliği Toplantısı İstanbul\'da
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Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın ortak savunma komitesinin ilk toplantısı İstanbul'da yapıldı.

(İSTANBUL) - Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı İstanbul'da başladı.

Toplantıya Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katılıyor.

Pakistan heyetinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar, Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Münir ve Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif yer alıyor.

Suudi Arabistan heyetinde ise Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Savunma Bakanı Halid bin Salman bin Abdülaziz Al Suud ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh bin Hamed Al Ruwaili bulunuyor.

Toplantının ardından Dışişleri Bakanı Fidan'ın saat 13.10'da basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Suudi Arabistan, Dış Politika, İstanbul, Pakistan, Türkiye, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üçlü Savunma İş Birliği Toplantısı İstanbul'da - Son Dakika

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