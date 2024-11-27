Üçlü Zirve: Yunanistan, Ürdün ve GKRY İşbirliği Geliştiriyor

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis'in katılımıyla, GKRY'de üçlü zirve düzenlendi.

Yunanistan Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Miçotakis, Kral 2. Abdullah ve Hristodulidis'in katıldığı, GKRY'de düzenlenen üçlü zirvede sivil koruma ve enerji gibi alanlarda işbirliği imkanları ele alındı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen zirvede Orta Doğu'daki gelişmeler de masaya yatırılarak, Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasının bölgede tansiyonu düşürecek olumlu bir adım olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Üçlü zirve kapsamında, Yunanistan, Ürdün ve GKRY dışişleri bakanlıkları arasında, su kaynakları ve eğitim alanları ile ayrıca "Enterpise Greece SA", "Invest Cyprus" ve "Jordan Investment" yatırım kurumları arasında işbirliğine yönelik mutabakat zaptları da imzalandı.