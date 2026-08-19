UCM, ABD Yaptırımlarını Kınadı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), ABD yönetiminin Mahkeme Başkanı Yargıç Tomoko Akane ile Savcılık Ofisi'nden üst düzey yetkili Abdoulaye Seye'yi yaptırım listesine almasını "kınadığını" belirterek, bu eylemi "yargı bağımsızlığına açık saldırı"olarak niteledi.

UCM'den yapılan yazılı açıklamada, Japonya uyruklu Mahkeme Başkanı Akane ve Senegal uyruklu Kıdemli Yargılama Avukatı Seye'ye yönelik yeni yaptırım kararlarının, taraf devletlerce kendisine verilen görevi yerine getiren tarafsız bir yargı kurumunun bağımsızlığına yönelik "açık bir saldırı" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bu yaptırımlarla birlikte UCM'nin 18 yargıcından 9'unun, iki savcı yardımcısının tamamının, eski Başsavcının ve bir personelin ABD tarafından yaptırıma tabi tutulduğu bilgisi paylaşıldı.

-"Risk altına giren uluslararası hukuk düzeninin kendisi"

Devletler tarafından UCM'ye verilen görevi yerine getirmeye çalışan yargıç, savcı ve personeli hedef alan önlemlerin hukukun üstünlüğünü zayıflattığı belirtilen açıklamada, "Yargı mensupları hukuku uyguladıkları için tehdit edildiğinde, risk altına giren uluslararası hukuk düzeninin kendisidir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu tür tehdit ve baskı önlemlerinin, tüm diğer yolları tüketmesinin ardından Mahkeme'ye başvuran mağdurların adalet arayışını da etkilediği kaydedildi.

Mahkeme'nin yıldırılamayacağının ve personeli ve "akıl almaz vahşetlerin mağdurlarının" arkasında kararlılıkla durmaya devam ettiğinin altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mahkeme, Roma Statüsü'ne tam uyum içinde, bağımsızlık ve tarafsızlıkla, uluslararası suç mağdurlarının menfaati için görevini tam olarak yerine getirmeye devam edecektir."

Açıklamada, UCM'nin taraf devletlerin, sivil toplumun ve hukukun üstünlüğü ile suç mağdurları için adaleti destekleyen herkesin gösterdiği dayanışmaya değer verdiği, tüm ortaklarıyla ve taraf devletlerin kesintisiz desteğiyle görevini etkin ve bağımsız biçimde sürdürmeye devam edeceği kaydedildi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığından "onaylamıyoruz" mesajı

Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Hollanda'nın UCM yetkilileri ve personeline yönelik son yaptırımları onaylamadığını bildirdi.

"Uluslararası mahkemeler ve yargı organları görevlerini özgürce yerine getirebilmelidir." ifadesini kullanan Berendsen, Mahkeme Başkanı Yargıç Akane ile bir araya gelerek Hollanda'nın UCM'ye yönelik sürekli desteğini ele alacağını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Başkan Donald Trump yönetiminin UCM'yi "yetkisini kötüye kullanan ve görev sınırlarını aşan, yozlaşmış ve ölümcül derecede siyasallaşmış bir uluslarüstü mahkeme" olarak nitelendirdiği vurgulanmıştı.

Açıklamada, Akane ve Seye'nin Mahkeme'nin yargı yetkisine rıza göstermemiş ülkelerdeki yetkilileri soruşturma ve tutuklama girişimlerine "doğrudan katıldığı" gerekçesiyle yaptırıma tabi tutulduğu ifade edilmişti.

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, bu karardan bu yana UCM'yi defalarca eleştirmiş, müttefiklerine "UCM'den çekilme" çağrısında bulunmuştu. Roma Sözleşmesi'ne taraf olmayan Hollanda, UCM'nin merkez ülkesi konumunda bulunuyor.