UCM, Anti-Balaka Liderlerine Hapis Cezası Verdi

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) Müslüman sivilleri hedef alan Anti-Balaka grubunun iki elebaşısından birini 12, diğerini 15 yıl hapis cezasına mahkum etti.

UCM'den yapılan açıklamada, Anti-Balaka milislerinin elebaşılarından Alfred Yekatom'ın 12, Patrice Edouard Ngaissona'nın 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Yekatom ve Ngaissona'ya atfedilen suçların her bakımdan ciddi olduğu, sivil halk için korkunç ve geri dönülmez sonuçlara yol açtığı ifade edilen açıklamada, mahkumiyet kararlarının cinayet, sivil halka saldırı, işkence ve diğer insanlık dışı eylemler ve zulüm de dahil olmak üzere birçok suçtan verildiği kaydedildi.

Davaları 2021'de başlayan ikili, haklarındaki iddiaları reddetmişti.

Yekatom ve Ngaissona, 2013 ve 2014 yıllarında OAC'deki Hristiyan ağırlıklı Anti-Balaka'nın kurulmasında ve Müslümanlara yönelik saldırılarda elebaşı olarak aktif rol oynamakla suçlanmıştı.

Seleka ile Anti-Balaka arasındaki çatışmalar

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde hükümete karşı savaşan isyancıların oluşturduğu çoğunluğu Müslüman Seleka grubunun Mart 2013'te başkent Bangui'ye girerek yönetime el koymasının ardından ülkede siyasi kriz ve çatışmalar başlamıştı.

Seleka isyancı grubu, 2015'te ülkedeki Hristiyan ve Müslümanların bir arada yaşamasının mümkün olmadığı gerekçesiyle ülkenin kuzeyinde "Dar El-Kuti" adında özerk bölge ilan etmişti.

Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka grupları arasında iç savaşa dönüşen çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirmişti.

Seleka tarafından 2013'te darbeyle yönetimden uzaklaştırılan ve Uganda'ya sürgüne gönderilen devrik lider Francois Bozize, ülkede Aralık 2020'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçimi için adaylık başvurusunda bulunmuştu ancak OAC Anayasa Mahkemesinin, Bozize'nin başvurusunu, "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs" ve "BM yaptırım listesinde olması" nedeniyle kabul etmemesinin ardından 18 Aralık'ta hükümet ile silahlı gruplar arasında yeniden şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Seleka, Anti-Balaka, Barış İçin Birlik, OAC Vatansever Hareketi, Tanrının Direniş Ordusu gibi silahlı grupların özellikle yer altı kaynaklarının zengin olduğu bölgelerin hakimiyeti için mücadele etmesi dikkati çekiyor.

Çoğunluğu Hristiyan silahlı gruplar, özellikle ülkedeki Müslüman sivillere saldırılar düzenliyor.

Müslümanların bir kısmı ülkedeki baskı ve şiddet nedeniyle komşu ülke Çad ve Kamerun'a sığınırken ülkede kalanların ise Hristiyan grupların saldırılarından korunmak için adlarını Hristiyan isimleriyle değiştirmek zorunda bırakıldığı belirtiliyor.