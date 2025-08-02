UCM Başsavcısına Baskı ve Soruşturma İddiaları

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer üst düzey İsrailli yetkililere yönelik savaş suçu soruşturmasında siyasi baskı, istihbarat tehditi ve cinsel suç iddialarıyla hedef alındığı bildirildi.

Middle East Eye (MEE) sitesinin özel haberinde, Khan'a yönelik karalama kampanyasının yalnızca Khan'ın şahsi itibarını değil, UCM'nin kurumsal geleceğini de tehdit ettiği belirtildi.

Khan'a yönelik baskıların, özellikle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetleri nedeniyle Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmaya hazırlandığı Nisan 2024'ten itibaren arttığı ifade edildi.

Haberde, eski İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'un, Mahkeme, İsrailli yetkililer hakkında tutuklama kararı çıkarırsa İngiltere'nin UCM'den çekileceği tehdidinde bulunduğu öne sürüldü. Cameron'un Khan ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Bu karar bir hidrojen bombası etkisi yaratır." dediği ifade edildi.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın da Khan'ı yaptırımlarla tehdit ettiği ve "Tutuklama kararlarını çıkarırsan rehineleri sen öldürmüş olursun." ifadesini kullandığı ileri sürüldü.

Haberde, Mossad'ın Lahey'de aktif olduğu yönünde Khan'a güvenlik brifingi verildiği, bunun da Khan'ın fiziksel güvenliğine yönelik endişelere yol açtığı bildirildi.

Khan'a yöneltilen cinsel taciz ve saldırı suçlamalarının, Başsavcının kendi ofisindeki bir kadın çalışan tarafından yapıldığı ve şikayetçinin bu süreçte BM'ye bağlı Denetim Ofisi ile işbirliği içinde olduğu bilgisine yer verildi. Aynı kadın çalışanın, daha önce başka bir UCM yetkilisi hakkında şikayette bulunduğu ve bu şikayetin takibinin Başsavcı Khan'ın bilgisi ve onayı dahilinde yürütüldüğü aktarıldı. Haberde, bu soruşturmada herhangi bir usulsüzlük tespit edilmediği belirtildi.

Khan'ın yakın çalışma arkadaşı Thomas Lynch'in hem soruşturmalarda kilit rol oynadığı hem de İsrail ile yürütülen süreçlerde doğrudan bağlantı kurduğu kaydedilen haberde, Lynch'in daha sonra Khan'a soruşturmadan el çektirilmesi için UCM yönetimine başvuruda bulunduğu öne sürüldü.

"Süreç 'usulsüz' ve 'siyasi müdahale' içerdiği gerekçesiyle endişe verici"

MEE'ye konuşan eski UCM yargıçları, Khan'a yönelik yürütülen sürecin "usulsüz" ve "siyasi müdahale" içerdiği gerekçesiyle endişe verici olduğunu belirtti. Yargıçlar, Başsavcının kimliğinin soruşturma sürerken kamuoyuyla paylaşılmasının da mahremiyet ihlali olduğuna işaret etti.

UCM'ye yönelik baskıların sürdüğü vurgulanan haberde, ABD Dışişleri Bakanlığı Hukuk Danışmanı Reed Rubinstein'ın, "Eğer Netanyahu hakkındaki yakalama emri geri çekilmezse, tüm seçenekler masadadır." uyarısında bulunduğu hatırlatıldı.

Haberde görüşüne yer verilen bir kaynak, "Bu sadece Karim Khan'a değil, UCM'ye yönelik bir yıkım girişimidir. Bu kampanya başarılı olursa, kurallara dayalı uluslararası düzen sona erer." değerlendirmesinde bulundu.

Cameron'ın, İngiltere'nin UCM'nin kurucu anlaşmasından çekileceği tehdidinde bulunduğu iddiası

Fransız Le Monde gazetesinin haberine göre de Khan'a yönelik baskılar Mart 2024'te başladı.

ABD, Fransa ve İngiltere'den hükümet yetkililerine Netanyahu hakkında yakalama emri kararı çıkarmak istediğini bildiren Khan, bu tarihten itibaren yoğun baskı altında kaldı. Netanyahu'nun "müttefiklerinden Khan'ı durdurmak için ellerindeki tüm araçları seferber etmelerini istediği" belirtilen haberde, 23 Nisan 2024'te Khan'ın Venezuela'da görevde olduğu sırada dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron tarafından telefonla arandığı ifade edildi.

Habere göre, Cameron, Khan'dan Netanyahu hakkında yakalama emri çıkarma niyetinden vazgeçmesini istedi, aksi takdirde İngiltere'nin UCM'nin kurucu anlaşmasından çekileceği tehdidinde bulundu.

UCM Başsavcısı, tutuklama kararı çıkarılmaması için baskı gördüğünü açıklamıştı

UCM Başsavcısı Karim Khan, geçen sene BBC'ye verdiği röportajda, Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarılmaması için bazı dünya liderlerinden baskı gördüğünü belirtmişti. Khan, "Birçok lider ve diğerleri bana söyledi, bana tavsiyede bulundu ve beni uyardı." ifadesini kullanmıştı.