UCM Başsavcısına Taciz İddiası ve Baskı İddiaları

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(ANKARA) - Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan'ın kendisi hakkında çıkan cinsel taciz iddiasına ilişkin yapılan resmi bir şikayete, mağdur olduğu iddia edilen kişiye iddiaları reddetmesi ve şikayetini geri çekmesi için baskı kurduğu ileri sürüldü. Karim Khan iddiaları reddederken, avukatları başsavcının son dönemde İsrail aleyhine "savaş suçu" soruşturması başlattığını hatırlattı ve "bir iç meselenin ifşa edilmesinin, hassas bir zamanda devam eden yüksek profilli çalışmalarını baltalamak için tasarlandığından büyük endişe duyuyoruz" açıklaması yaptı.

The Guardian'ın haberine göre; Karim Khan'a yönelik iddialar hakkında bilgi sahibi olduğunu öne süren pek çok UCM çalışanı, Başsavcı Khan'ın ve ona yakın bir başka yetkilinin, mağdur olduğu iddia edilen kadını kendisine yönelik iddiaları reddetmeye zorladığını ileri sürdü. Karim Khan ise, hakkındaki çıkan bu iddiaları reddetti.

The Guardian'ın ulaştığı dört kaynak, Khan'ın kadını caydırma girişimlerinin telefon görüşmelerinde ve yüz yüze olarak gerçekleştiğini söyledi. Kaynaklara göre, mahkeme yetkilileri, Khan hakkında çıkan iddialardan haberdar edildi. Daha sonra Başsavcı Khan, mahkeme yetkilillerinin, kendisi hakkında çıkan iddialardan haberdar olduğunu öğrenmesinin ardından mağdur olduğu iddia edilen kadını iddialarından caydırma girişimlerine başladı. O dönemde Başsavcıya, iddia sahibi mağdurla bire bir temastan kaçınması gerektiği tavsiye edildiği de ileri sürüldü.

Khan iddiaları redderken, "çok çeşitli saldırı ve tehditlerin" hedefi olduğunu belirtti

Son günlerde medyada cinsel taciz iddialarının dolaşmaya başlamasının ardından Khan, kamuoyuna yaptığı açıklamada, iddiaları reddederek, kendisinin ve mahkemenin "çok çeşitli saldırı ve tehditlere maruz kaldığını" söyledi. Savcıya yakın mahkeme yetkilileri, Khan'ın bir karalama kampanyasının hedefi olabileceğini öne sürdü.

Khan açıklamasında, "Böyle bir suiistimal iddiası doğru değildir. 30 yıl boyunca farklı bağlamlarda çalıştım ve hiç kimse tarafından bana karşı böyle bir şikayette bulunulmadı" dedi. Khan, kendisini hedef alan iddiaların İsrail kaynaklı olduğu yönündeki genel kanı hakkında görüş beyan etmedi ancak bazı trollerin kendisini hedef aldığını savundu.

Khan'ın avukatları, "Müvekkilimiz iddiaların tamamını reddetmektedir, gizli ve kapalı bir iç meselenin ifşa edilmesinin, hassas bir zamanda devam eden yüksek profilli çalışmalarını baltalamak için tasarlandığından büyük endişe duyuyoruz" diye konuştu.

İddiaların odağındaki kadın ise, yorum taleplerini reddetti.

Khan, İsrailli liderler hakkında tutuklama emri çıkarılmasını talep etmişi

Bazı kaynaklar, UCM'nin, Khan hakkında çıkan iddiaları, Khan'ın mayıs ayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve 3 Hamas lideri için tutuklama emri talep ettiğini duyurmasından haftalar önce öğrendiğini öne sürdü.

Üç UCM yargıcından oluşan bir heyetin, Khan'ın Gazze'de işlendiği iddia edilen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrailli liderler hakkında tutuklama emri çıkarılması yönündeki taleplerini değerlendirme aşamasında olduğu biliniyor. UCM'nin, iddiaların ele alınış biçimi ve mahkemenin muhaliflerinin bu iddiaları silah olarak kullanma girişimleri nedeniyle artan iç çekişmelerin ortasında bir krizle karşı karşıya olduğu yorumları yapılıyor.