UCM Yargıçlarından ABD'ye Dava - Son Dakika
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UCM Yargıçlarından ABD'ye Dava

25.06.2026 01:12
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UCM yargıçları, ABD'nin yaptırımlarına karşı New York'ta dava açtı ve yargı bağımsızlığını savundu.

Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) üç yargıcı, ABD'nin kendilerine uyguladığı yaptırımlara karşı New York Güney Bölgesi Mahkemesinde dava açtı.

UCM Yargıcı Kimberly Prost tarafından kendisi ve iki meslektaşı adına yapılan açıklamada, Haziran ve Ağustos 2025'ten bu yana UCM yargıçları olarak yalnızca yargı görevlerini yerine getirdikleri için ABD yönetimi tarafından kendilerine yaptırım uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu yaptırımlar kişisel yaşantımızı birçok yönüyle derinden etkiledi. Ancak daha da önemlisi, bunlar yargı bağımsızlığına yönelik bir saldırı ve Mahkemenin ağır suçların mağdurlarına adalet sağlamaya yönelik önemli çalışmalarına bir tehdit oluşturuyor." ifadesine yer verildi.

Bu nedenle yargıçların, şahsi olarak bu yaptırımlara karşı ABD yargı sistemi aracılığıyla itiraz etmeye karar verdiği ve New York Güney Bölgesi Mahkemesinde yaptırımlara karşı dava açtığı belirtildi.

"Davamızın ABD mahkemeleri tarafından adil ve nesnel bir değerlendirmeye tabi tutulacağına ve ilgili olgular ve hukuk temelinde dikkatle analiz edileceğine tam olarak güveniyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, yaptırımlar sebebiyle Başkan'ın yasal yetkisini aştığı, ABD Anayasası'nın beşinci maddesini ihlal ettiği ve yaptırımların İdari Usul Yasası'na aykırı olduğu savunuldu.

ABD'nin UCM yargıç ve savcılarına yönelik yaptırımları

ABD yönetimi, UCM'nin İsrailli yetkililer ve özellikle Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama emirleri sonrasında Şubat, Haziran ve Ağustos 2025'te yayımladığı kararnamelerde, UCM Başsavcısı Kerim Han ile savcı yardımcıları Mame Mandiaye Niang, Nazhat Şamim Han ve 8 UCM yargıcının (Uganda, Peru, Benin, Slovenya, Fransa, Kanada, Gürcistan ve Moğolistanlı hakimler) yaptırım listesine alındığını duyurmuştu.

ABD, UCM yetkililerinin yanı sıra BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese ve 3 önde gelen Filistinli sivil toplum kuruluşunu yaptırım listesine almıştı.

Yaptırımlar nedeniyle söz konusu yargıç ve savcılar kişisel mal varlıklarına erişemez hale gelirken, Microsoft, Visa ve Mastercard gibi şirketler tarafından kullanılan finansal sistemlerden de dışlandı.

UCM, ABD'nin yaptırım kararlarını "bağımsız adalet kurumuna yönelik açık saldırı" olarak nitelendirmiş, BM ise yaptırımların "uluslararası adaletin temelini zedelediği" uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

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