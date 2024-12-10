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Antalya'da Kepez Belediyesi tarafından yeni evlenecek çiftlere ücretsiz düğün dansı eğitimi hizmeti sağlanacak.

Belediye'den yapılan açıklamaya göre, seçilen parçalara özel dans figürleri, çiftlere profesyonel dans eğitmenleri tarafından öğretilecek.

Kursa katılmak isteyen çiftler, başvurularını Mimar Sinan Kongre Merkezi'nden yapabilecek.