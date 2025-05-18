Ücretsiz Tırnak Bakımı Desteği

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, besicilerin büyükbaşlarının tırnak bakımlarını ücretsiz yapıyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen besicilere destek olunması için hayvan bakım çalışması başlatıldı.

Çalışma kapsamında belediye ekipleri, "Alo 153 Beyaz Masa"ya ulaşıp talepte bulunan hayvancıların çiftliklerini ziyaret ediyor.

Ekipler, ziyarette büyükbaşların tırnak bakımını ücretsiz yapıyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Sadettin Çakır, besicilerden gelen taleplere göre ilçe ve kırsal bölgelere ekiplerin yönlendirildiğini söyledi.

Büyükbaşların sağlığının korunmasında tırnak bakımının önemli olduğunu dile getiren Çakır, "Bu sayede süt hayvancılığında yüzde 25 ila 30 arasında verim artışı sağlıyoruz." dedi.

Çakır, geçen yıl 1284 hayvanın tırnak bakımını gerçekleştirdiklerini belirterek, bu yıl sayıyı 5 bine çıkarmayı hedeflediklerini anlattı.

Antakya ilçesi Tahtaköprü Mahallesi'nde besicilik yapan Oğuz Karakaya da "Bir büyükbaş hayvanın tırnak bakımı 1500 liraya mal oluyor. Çalışma sayesinde bu para cebimizde kalıyor." ifadesini kullandı.