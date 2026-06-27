UDSP Yabancı Dil Sınavı Sonuçları Açıklandı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, Uluslararası Diploma ve Sertifika Programları (UDSP) Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı'nın soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; bugün Uluslararası Diploma ve Sertifika Programları (UDSP) Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı tamamlandı. 8'inci sınıf, hazırlık sınıfı, 9 ve 10'uncu sınıf öğrencilerinin katıldığı sınav, uluslararası diploma ve sertifika programlarına yönelik yabancı dil yeterliliklerinin ölçülmesi amacıyla İngilizce ve Almanca dillerinde uygulandı. Adaylara 50 soru yöneltilen sınavda, cevaplama süresi olarak 110 dakika verildi. Yazılı sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yayımlandı. Sınav sonuçları 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü açıklanacak.