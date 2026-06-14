Uel Heyeti, Kayyım Atanan Belediyelerin Eş Başkanlarıyla Görüştü - Son Dakika
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Uel Heyeti, Kayyım Atanan Belediyelerin Eş Başkanlarıyla Görüştü

14.06.2026 23:31  Güncelleme: 00:17
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Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Birleşik Avrupa Solu (UEL) heyeti, Diyarbakır'da kayyım atanan belediyelerin eş başkanlarıyla bir araya gelerek kayyım uygulamaları, yargı süreçleri ve demokratikleşme adımları hakkında bilgi aldı.

(DİYARBAKIR) - Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Birleşik Avrupa Solu (UEL) heyeti, kayyım atanan belediyelerin eş başkanlarıyla bir araya geldi. UEL heyetine kayyım uygulamalarına ilişkin bilgi verildi.

DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulundan yapılan açıklamaya göre, görüşme Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya AKPM Birleşik Avrupa Solu Eş Başkanları George Loucaides ve Laura Castel Fort, UEL Başkan Yardımcısı Emmanuel Fernandes, AKPM Onursal Başkanı Tiny Kox ve UEL Grup Sekreteri Anna Kolotova katıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"AKPM Birleşik Avrupa Solu (UEL) Eş Başkanları George Loucaides ve Laura Castel Fort, UEL Başkan Yardımcısı Emmanuel Fernandes, AKPM Onursal Başkanı Tiny Kox ve UEL Grup Sekreteri Anna Kolotova ile kayyım atanan belediyelerimizin eşbaşkanları, bir görüşme gerçekleştirdi Diyarbakır Büyükşehir Belediyemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmeye Diyarbakır Büyükşehir Eşbaşkanımız Doğan Hatun da katıldı. UEL heyetine, devam eden kayyım uygulamalarına ilişkin güncel bilgiler sunuldu. Seçilmişlere yönelik yargı süreçleri, cezaevinde bulunan belediye eş başkanlarının durumu ve eş başkanlık sisteminin özüne ilişkin değerlendirmeler ele alındı."

Toplantıda ayrıca, kayyım uygulamalarının toplum nezdinde kabul görmediği, halkın bu politikalara karşı demokratik tepkisini farklı biçimlerde ortaya koyduğu vurgulandı. Barış ve Demokratik Toplum Süreci sonrasında iktidar tarafından demokratikleşme yönünde daha cesur adımlar atılması gerektiği ifade edilirken, kayyım uygulamalarının bu çerçevede geri alınması gerektiği ortak bir mesaj olarak öne çıktı. UEL heyeti üyeleri, Avrupa kurumlarında süregelen bölgesel çifte standartlı yaklaşımlara yönelik eleştirilerini dile getirerek, demokrasi, yerel özyönetim ve halkların eşit siyasal temsili mücadelesiyle Kürt halkıyla dayanışmalarını sürdüreceklerini ifade etti."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Uel Heyeti, Kayyım Atanan Belediyelerin Eş Başkanlarıyla Görüştü - Son Dakika

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