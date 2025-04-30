Ufuk Üniversitesi Hastanesi'nin Yeni Vizyonu - Son Dakika
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Ufuk Üniversitesi Hastanesi'nin Yeni Vizyonu

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Ufuk Üniversitesi Hastanesi, teknolojik yenilikler ve 2025 hedefleriyle sağlıkta yeni bir vizyon sunuyor.

30.04.2025 13:04
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(ANKARA) - Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi'nin düzenlediği "Sağlıkta Yeni Vizyon" tanıtım toplantısında konuşan Ufuk Üniversitesi Rektörü Ahmet Hakan Haliloğlu, "Duvarlarımız yaşlandı, teknolojimiz eskidi ama hizmet vermeye başladığımız gün kutsal saydığımız insan hayatına hizmet aşkımız hiç değişmedi" dedi.

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi, "Sağlığına Yeni Bir Ufuktan Bak" temasıyla yeni dönem toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, hastanenin mevcut hizmetleri, yakın dönemde hayata geçirilen yenilikler ve 2025 yılı hedefleri paylaşıldı. Toplantıda konuşan Ufuk Üniversitesi Rektörü Ahmet Hakan Haliloğlu, şunları söyledi:

"Burası neden önemli bir kurum? Çünkü burası gerçekten bir vakıf üniversitesi. Burayı başka bir yerle karıştırmamanızı tavsiye ederim. Burası bir patron üniversitesi değil. Buranın bir sahibi yok, vakfı var.

"Biz, insanı, vatan sevgisini, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılığı ve liyakatı sonradan öğrenmedik"

Burada liyakat dediğimiz şeyin işlediğinden ve gerçekten buranın bir vakıf üniversitesi olduğundan, aslında buranın bir devlet üniversitesi olduğundan bahsedebiliriz. Biz, insanı, vatan sevgisini, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılığı ve liyakatı sonradan öğrenmedik. Bu içerisinde bulunduğumuz binanın içerisinde yaşayarak bugünlere geldik.

"Değişmeyen tek gerçek, bu duvarlar arasında 50 yıldır insan hayatına dokunmak için verilen özverili hizmet"

Burada, sadece bir binanın yenilenmesini değil, bir hafızanın, bir mirasın yeniden hayat bulmasına tanık oluyoruz. Nice gözyaşına, nice umuda, nice sevince tanıklık eden hastanemizin, hizmete başladığı yıllarda kullanılan tedavi yöntemleri, ameliyatlar, cihazlar günümüzde kullanılmıyor. Hepsi değişti. Değişmeyen tek gerçek, bu duvarlar arasında 50 yıldır insan hayatına dokunmak için verilen özverili hizmet. Duvarlarımız yaşlandı, teknolojimiz eskidi ama hizmet vermeye başladığımız gün kutsal saydığımız insan hayatına hizmet aşkımız hiç değişmedi."

"Hep birlikte gelecek ufuklara sağlıkla, güvenle, güçlü bir gelecek inşa edeceğimize yürekten inanıyorum"

Türkiye Trafik Kazaları ve Yardım Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Ufuk Ege Uygur ise şöyle konuştu:

"Bugün burada, sadece bir hastanenin kapılarını yeniden açmıyoruz. Aynı zamanda umudun, güvenin, merhametin, şifanın ve dayanışmanın yeniden hayat bulduğu değeri de taçlandırıyoruz. Zamanın ve teknolojinin gelişmeleriyle bugün yeniden, yürekten gelen destekle tekrar yenilenmiştir. Yenilenen hastanemizin açılışı, bir dayanışmanın, güvenin, umudun, birlik olmanın, insan hayatına verilen değerin somut bir göstergesidir. Hep birlikte gelecek ufuklara sağlıkla, güvenle, güçlü bir gelecek inşa edeceğimize yürekten inanıyorum."

"Dava arkadaşlarımla el ele vererek burayı borçsuz hale getirdik"

Türkiye Trafik Kazaları ve Yardım Vakfı Başkanı Recai Pabuçcu ise şunları kaydetti:

"Hiçbir siyasi görüşün etkisi altında olmadan, tamamen bu vakfı kurtarmak ve yaşatmak için birlikte olduk. Burada benim dava arkadaşlarım bana çok destek oldular. Hep beraber bu taşın altına elimizi soktuk ve burayı batmaktan, satılmaktan kurtardık. Artık yürüyebilir bir hale getirdik. Önceki yönetim, sevgili Banu kardeşimizi çağırıp, hastaneyle bir iş birliği önerdiğinde 'nasıl kaçacağımızı bilemedik' demişti. Sonraki iki yıl içinde, dava arkadaşlarımla el ele vererek burayı borçsuz hale getirdik. Fakat bir yere kadar geldik.

"Diğer sağlık kuruluşlarından da bizi tehdit edici çok şeyler aldık ama savaştık"

Buranın duvarları eskimişti, aletleri eskimişti... Birçok şeye ihtiyacımız vardı. Bu dönemde bir finansa, bir nefese ihtiyacımız vardı. Burası, Sayın Rektör'ün söylediği gibi cumhuriyet üniversitelerinden birisi. Buranın yaşaması lazımdı. Bu dönemde de sağ olsun Güven yönetimi bize bütün kucağını açtı. Diğer sağlık kuruluşlarından da bizi tehdit edici çok şeyler aldık ama savaştık."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ufuk Üniversitesi Hastanesi'nin Yeni Vizyonu - Son Dakika

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