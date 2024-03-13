Uganda, 17 milyon kişiyi sarıhumma aşısıyla koruyacak - Son Dakika
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Uganda, 17 milyon kişiyi sarıhumma aşısıyla koruyacak

Uganda Sağlık Bakanlığı, yetişkin ve çocuklar dahil olmak üzere 17 milyondan fazla kişiyi sarıhumma aşısıyla korumayı planlıyor. Nisan ayında başlaması planlanan aşı kampanyası, 53 bölgeyi kapsayacak ve aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Sarıhumma, sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan bir hastalık olup ateş, baş ağrısı, kusma, yorgunluk gibi semptomlarla kendini göstermektedir.

13.03.2024 12:33  Güncelleme: 12:35
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KAMPALA, 13 Mart (Xinhua) -- Uganda, aralarında yetişkin ve çocukların da bulunduğu 17 milyondan fazla kişiyi sarıhummaya karşı aşılayacak.

Uganda Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ulusal Genişletilmiş Bağışıklama Programı Müdürü Michael Baganizi, Salı günü yaptığı açıklamada Nisan ayı başında başlaması planlanan aşı kampanyasının 53 bölgeyi kapsayacağını söyledi.

Kitlesel aşılama uygulamasının aşamalı olarak gerçekleştirileceğini belirten Baganizi, bir önceki aşamanın geçen yıl Ekim ayında bir yaş altı bebekleri hedeflediğini ifade etti. Baganizi, "Şimdi ise hedef grup bir yaş üstü çocuklar ve 59 yaş altı yetişkinler" dedi.

Baganizi, Ugandalıları ücretsiz ve güvenli aşılama kampanyasına geniş katılım göstermeye çağırdı.

Sarıhumma, hastalık taşıyan sivrisineklerin ısırması yoluyla bulaşan viral bir hastalık. Bakanlığa göre sarıhumma; ateş, baş ağrısı, kusma, yorgunluk, kas ağrısı, mide bulantısı ve sarılık gibi semptomlarla kendini gösteriyor.

Kaynak: Xinhua

Sağlık Bakanlığı, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uganda, 17 milyon kişiyi sarıhumma aşısıyla koruyacak - Son Dakika

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