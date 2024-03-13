Uganda, 17 milyon kişiyi sarıhumma aşısıyla koruyacak

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KAMPALA, 13 Mart (Xinhua) -- Uganda, aralarında yetişkin ve çocukların da bulunduğu 17 milyondan fazla kişiyi sarıhummaya karşı aşılayacak.

Uganda Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ulusal Genişletilmiş Bağışıklama Programı Müdürü Michael Baganizi, Salı günü yaptığı açıklamada Nisan ayı başında başlaması planlanan aşı kampanyasının 53 bölgeyi kapsayacağını söyledi.

Kitlesel aşılama uygulamasının aşamalı olarak gerçekleştirileceğini belirten Baganizi, bir önceki aşamanın geçen yıl Ekim ayında bir yaş altı bebekleri hedeflediğini ifade etti. Baganizi, "Şimdi ise hedef grup bir yaş üstü çocuklar ve 59 yaş altı yetişkinler" dedi.

Baganizi, Ugandalıları ücretsiz ve güvenli aşılama kampanyasına geniş katılım göstermeye çağırdı.

Sarıhumma, hastalık taşıyan sivrisineklerin ısırması yoluyla bulaşan viral bir hastalık. Bakanlığa göre sarıhumma; ateş, baş ağrısı, kusma, yorgunluk, kas ağrısı, mide bulantısı ve sarılık gibi semptomlarla kendini gösteriyor.