Uganda\'da kakao üreticileri hırsızlara karşı bekçi tutuyor

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da kakao üreticisi çiftçiler, hırsızlara karşı mahsullerini korumak amacıyla bekçi tuttu.
BBC'nin haberine göre, Ugandalı kakao çiftçisi ve Mkulima Exports Uganda'nın Üst Yönetici (CEO) Mutanga Grace, Uganda'da üretilen kakao çekirdeklerinin yaklaşık yüzde 30'unun çalındığına dikkati çekti.
Uganda'da kakao üreticisi çiftçiler olarak hırsızlık vakalarına karşı güvenlik önlemlerini artırdıklarını belirten Grace, mahsullerini korumak için silahlı bekçiler tuttuklarını kaydetti.
Grace, Gana ve Fildişi Sahili gibi ülkelerde hava koşullarının tarımı olumsuz etkilemesi nedeniyle küresel kakao fiyatlarının arttığına dikkati çekti.
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