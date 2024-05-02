Uganda'da kakao üreticileri hırsızlara karşı bekçi tutuyor - Son Dakika
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Uganda'da kakao üreticileri hırsızlara karşı bekçi tutuyor

Uganda\'da kakao üreticileri hırsızlara karşı bekçi tutuyor

Uganda'da kakao üreticisi çiftçiler, mahsullerini hırsızlara karşı korumak amacıyla silahlı bekçiler tutuyor. Kakao çekirdeklerinin yaklaşık yüzde 30'unun çalındığına dikkat çeken çiftçiler, güvenlik önlemlerini artırdıklarını belirtiyor. Küresel kakao fiyatlarının Gana ve Fildişi Sahili gibi ülkelerdeki hava koşullarının olumsuz etkisiyle arttığına da değiniliyor.

02.05.2024 13:35
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Doğu Afrika ülkesi Uganda'da kakao üreticisi çiftçiler, hırsızlara karşı mahsullerini korumak amacıyla bekçi tuttu.

BBC'nin haberine göre, Ugandalı kakao çiftçisi ve Mkulima Exports Uganda'nın Üst Yönetici (CEO) Mutanga Grace, Uganda'da üretilen kakao çekirdeklerinin yaklaşık yüzde 30'unun çalındığına dikkati çekti.

Uganda'da kakao üreticisi çiftçiler olarak hırsızlık vakalarına karşı güvenlik önlemlerini artırdıklarını belirten Grace, mahsullerini korumak için silahlı bekçiler tuttuklarını kaydetti.

Grace, Gana ve Fildişi Sahili gibi ülkelerde hava koşullarının tarımı olumsuz etkilemesi nedeniyle küresel kakao fiyatlarının arttığına dikkati çekti.

Kaynak: AA

Tarım, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uganda'da kakao üreticileri hırsızlara karşı bekçi tutuyor - Son Dakika

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