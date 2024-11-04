Uganda'da Yıldırım Düşmesi: 14 Ölü

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KAMPALA, 4 Kasım (Xinhua) -- Uganda'nın kuzeyinde ibadet için toplanan insanların üzerine yıldırım düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı.

Polis sözcüsü Rusoke Kituuma, Cumartesi akşamı Lamwo bölgesindeki Palabek Mülteci Yerleşkesi'nde insanların ibadet etmek için toplandığı sırada üzerlerine yıldırım düştüğünü söyledi.

Kituuma, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ölenlerin kimlikleri henüz belirlenemedi. İnsanlar ibadet için saat 17.00 civarında yağmur başladığında toplanmışlardı. Saat 17.30'da ise gök gürültüsüyle beraber yıldırım düştü. Yaralılar, 3 numaralı Paluda Sağlık Merkezi'ne sevk edildi" dedi.

Palabek Mülteci Yerleşkesi, komşu Güney Sudan'dan gelen çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapıyor.

Temmuz ayında da Uganda'nın kuzeybatısındaki Nebbi bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu bir spor müsabakası için toplanan 77 öğrenci yaralanmıştı.

Meteoroloji yetkilileri, yağmur mevsiminin sürdüğü ülkenin bazı dağlık bölgelerinde yıldırım, sel ve toprak kayması uyarılarında bulundu.