Uganda, KDC'ye destek verdiği iddialarıyla ilgili açıklama bekleniyor

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Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlarının, Uganda'nın, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı gruba destek verdiğini raporlamasının ardından, KDC Dışişleri Bakanlığı, Uganda'nın Kinsaşa Maslahatgüzarı Matata Twaha'yı izahat için çağırdı.

KDC Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Gracia Yamba Kazadi'nin, M23 isyancı grubuna destek iddiaları konusunda izahat istemek için Twaha'yı Bakanlığa çağırdığı bildirildi.

Açıklamada, KDC'nin iddialar konusundaki endişelerinin dile getirildiği ve konuyla ilgili Uganda'dan açıklama beklendiği aktarıldı.

BM uzmanlarının raporuna göre, Uganda, KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren M23 üyelerinin sınır geçişlerinde kolaylık sağlıyor ve birçok M23 lideri Uganda'da yaşıyor.

Konuyla ilgili Uganda tarafından resmi açıklama yapılmadı.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren isyancı M23 hareketinin Kasım 2021'de yeniden başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında gerginliğe yol açtı.

KDC, Ruanda'yı altın, koltan ve kobalt gibi değerli mineraller açısından zengin olan topraklarını kendi çıkarları doğrultusunda işgal etmeye çalışmakla ve M23 isyancılarını desteklemekle suçlarken, Ruanda bu iddiaları kesin bir dille reddediyor.

M23, Ruanda'nın yönetiminde bulunan Cumhurbaşkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.