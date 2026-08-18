Uganda ve Burundi'den Gazze İçin Askeri Ziyaret - Son Dakika
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Uganda ve Burundi'den Gazze İçin Askeri Ziyaret

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Uganda ve Burundi'nin askeri yetkilileri, Gazze'ye konuşlanacak uluslararası güç için ABD merkezini ziyaret etti.

KUDÜS/ Uganda ve Burundi'den üst düzey askeri yetkililer, Gazze Şeridi'ne konuşlandırılması planlanan uluslararası güce katılım kapsamında İsrail'in güneyindeki ABD Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'ne ziyarette bulundu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Kiryat Gat kentindeki Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden heyet, ABD'li ve İsrailli askeri yetkililerle bir araya geldi.

ABD'li yetkililer, görüşmelerde heyete Gazze Şeridi'ne ilişkin planlar hakkında bilgi verdi.

Uganda ve Burundi, Uluslararası İstikrar Gücüne asker göndermeye ön onay vermişti. ABD'nin iki ülkeyle bu konudaki görüşmeleri sürüyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Gazze'deki ateşkes anlaşması ile ABD'nin Gazze planının uygulanmasını takip etmek amacıyla Kiryat Gat'ta Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'ni kurmuştu.

Uluslararası güce başka ülkelerin de katılması için temaslarını sürdüren ABD'nin Kosova, Arnavutluk ve Kazakistan ile de görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor.

Endonezya'nın daha önce belirtilenlerin aksine şu anda askeri güce birlik göndermeyi planlamadığı, bu nedenle ABD'nin özellikle Afrika ülkelerinin uluslararası güce katılımını sağlamak amacıyla temaslarını sürdürdüğü ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Burundi, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uganda ve Burundi'den Gazze İçin Askeri Ziyaret - Son Dakika

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