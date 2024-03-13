Ugandalı Kadın Aktivistler İsrail'in Gazze'de Soykırım Yaptığını İddia Ederek Ateşkes Çağrısı Yaptı

Uganda'da bir grup kadın aktivist, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını belirterek ateşkes çağrısı yaptı.
"Mothers Rebellion for Climate Justice" isimli Ugandalı kadın aktivistlerden oluşan bir grup, başkent Kampala'da gösteri düzenledi.
"Gazze'de soykırımı durdurun", "Küçük sesleri duyun" ve "Çocuklarımız ölü bir gezegenden daha fazlasını hak ediyor" pankartlarını taşıyan göstericiler, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını, ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguladı.
Grup adına açıklama yapan Caroline Alupo, İsrail'in Gazze'deki insan hakları ihlallerini, savaş ve insanlığa karşı suçlarını eleştirerek, "Gazze'de hayatta kalmak için insanlar yardımlara ulaşmaya çalışırken çocuklar ve anneler ölüyor, yıkıcı durum her şeyi daha da kötüleştiriyor." dedi.
Gazze'de annelerin sağlık hizmetlerine erişimi olmadığına ve hamile kadınların doğum bakımı almakta zorlandığına dikkati çeken Alupo, gıdaya erişimin yetersiz olması nedeniyle çocukların yetersiz beslendiğini kaydetti.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 272 Filistinli öldürüldü, 73 bin 24 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 249'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 590 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 424 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 51 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.
Son Dakika › Güncel › Ugandalı Kadın Aktivistler İsrail'in Gazze'de Soykırım Yaptığını İddia Ederek Ateşkes Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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