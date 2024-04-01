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Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı - Son Dakika
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Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı

Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı

AK Parti adayı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Altay 552 bin 209 oy alırken, Yeniden Refah adayı Mehmet Köseoğlu 260 bin 484 oy aldı. Altay, daha önce Selçuklu Belediye Başkanlığı görevini yürütmüş ve uluslararası düzeyde birçok görevde bulunmuştur.

01.04.2024 01:49  Güncelleme: 01:51
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Uğur İbrahim Altay kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Uğur İbrahim Altay 552 bin 209, Yeniden Refah adayı Mehmet Köseoğlu 260 bin 484 oy aldı. (Açılan sandık oranı: yüzde 94,31 )

-Altay'ın öz geçmişi

1974'te Konya'da doğan Uğur İbrahim Altay, ilköğretimini Selçuk İlkokulu, ortaöğretimini Mevlana Ortaokulu'nda lise eğitimini ise Konya Gazi Lisesi'nde tamamladı.

Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan Altay, 2004-2008'de TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Ardından 2008 yılında TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı oldu.

29 Mart 2009 seçimleriyle Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine başlayan Uğur İbrahim Altay, 30 Mart 2014 seçimleriyle Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine ikinci kez seçildi.

Altay, 2019'da da Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi.

Altay, 2022'de Güney Kore'nin Daejeon kentinde gerçekleşen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG-United Cities And Local Governments) Dünya Kongresi Başkanlık Seçimlerinde 2023-2024 Dönem Başkanlığı'na seçildi.

2023'te görevi devralan Uğur İbrahim Altay, dünya genelinde 240 binden fazla belediyeyi bir araya getiren UCLG-Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı görevlerinin yanı sıra, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı, Tarihi Şehirler Birliği (League of Historical Cities-LHC) Başkan Yardımcılığı, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanlığı, İslam Başkentleri ve Şehirleri Birliği (Organization of Islamic Capitals and Cities- OICC) Yönetim Kurulu Üyeliği, Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliği Başkanlığı, Konya Belediyeler Birliği Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

Altay, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı - Son Dakika

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