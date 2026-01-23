Uğur Mumcu Katledilişinin 33. Yılında Anılıyor... Bornova Belediye Başkanı Eşki: "Daha Çok Uğur Mumcu Yetiştirmek Zorundayız"

(İZMİR) - Bornova Belediyesi ve ADD Bornova Şubesi, araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'yu bombalı saldırıyla katledilişinin 33. yılında, adını taşıyan merkezde düzenlenen etkinlikle andı. Anmada konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, adalet ve aydınlanma mücadelesine vurgu yaparak, "Daha çok Uğur Mumcu yetiştirmek zorundayız" dedi.

Araştırmacı gazeteciliğin simge ismi Uğur Mumcu, hain bir saldırı sonucu yaşamını yitirmesinin 33. yılında, Bornova Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bornova Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı. Anma programı, Uğur Mumcu'nun adını taşıyan Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezinde yoğun katılımla yapıldı.

Karanfilli anma, saygı duruşu ve müzik dinletisi

Salon girişinde Uğur Mumcu'nun fotoğrafına kırmızı karanfiller bırakılıdı, Sevda Şener Sahnesi'ndeki etkinlik, İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı. Ardından Bornova Belediyesi'nin minik müzik kursiyerleri ve eğitmenlerinden oluşan orkestra dinleti sundu. Programda Ege Asiltürk, Uğur Mumcu'nun "Sesleniş" şiirini seslendirdi.

Başkan Ömer Eşki: "Biz daha çok Uğur Mumcu yetiştirmek zorundayız"

Anma etkinliğinin açılışında konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Ben bu korkunç cinayet işlendiğinde 7 yaşındaydım. Babam İstanbul'dan Ankara'ya, rahmetli Uğur Mumcu'nun cenazesine katılmak için gitmişti. Televizyonda babamı görebilir miyim diye ekranlara bakmıştım. Gördüğüm şey, korkunç bir yağmur ve yağmurun altında binlerce şemsiye oldu. Hepimizin dilinde 'Uğurlar Olsun' türküsü kaldı" dedi.

"Sesleniş" şiirinin Türkiye'nin karanlık dönemlerini anlattığını vurgulayan Başkan Eşki, "Biz herhalde kendi yetiştirdiği fidanlara en gaddar davranan ülkelerden biriyiz. Kendi değerlerimizi yok etme konusunda acımasızız" diye konuştu.

Türkiye'nin ciddi bir kırılma yaşadığını ifade eden Eşki, "Bu ülkede artık adalet yok, hukuk düzeni yok. Güvenin olmadığı yerde kimse yaşamak istemiyor. Ama bizim gidecek bir yerimiz yok. Gençlerimizi bu ülkede tutmak, aydınlık ve ilerici nesilleri bu mücadelede ayakta tutmak zorundayız. Biz ilerlemek ve aydınlanmak zorundayız. O yüzden daha çok Uğur Mumcu yetiştirmek, adalete sahip çıkmak ve daha çok Atatürkçü olmak zorundayız. Yaşasın Kemalizm, yaşasın tam bağımsız Türkiye" sözleriyle salondan uzun süre alkış aldı.

Mübeccel Timaç: "Bu bir anma değil, kararlılık ilanıdır"

ADD Bornova Şube Başkanı Mübeccel Timaç da konuşmasında, Uğur Mumcu'nun mücadelesinin bugün de sürdüğünü belirterek, "Bugün burada bir anma için değil, bir hesaplaşma ve kararlılık ilanı için toplandık. Uğur Mumcu'yu anmak, ancak onun uğruna öldürüldüğü gerçekleri savunmakla anlam kazanır" dedi.

Uğur Mumcu'nun gericilik, emperyalizm ve tarikat–siyaset–sermaye ilişkilerinin üzerine korkusuzca gittiğini belirten Timaç, "Uğur Mumcu bir faili meçhul değildir. Cumhuriyet düşmanlarının hedefidir. Onu katleden zihniyet hala aramızdadır. Belki şekil değiştirmiştir ama amaçlarından vazgeçmemiştir" ifadelerini kullandı.

"Uğur Mumcu'nun kalemi yere düşmedi. O kalem bugün bizim ellerimizdedir. Susmak, kabullenmek ve boyun eğmek asıl tehlikedir" diyen Timaç, konuşmasını "Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Atatürk ilke ve devrimleri" sözleriyle tamamladı.

Mehmet Şakir Örs: "Uğur Mumcu kalpaksız bir Kuva-yi Milliyecidir"

Etkinliğin sonundaki panelde konuşan Cumhuriyet Gazetesi İzmir Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, anlamlı etkinliği düzenleyen Bornova Belediyesi'ne ve ADD Bornova Şubesi'ne teşekkür ederek, Bornova'yı "aydınlanmanın kenti" olarak tanımladı.

Uğur Mumcu'nun araştırmacı gazeteciliğine dikkat çeken Örs, "Uğur Mumcu; laik, demokrat, Atatürkçü ve kalpaksız bir Kuva-yi Milliyecidir. Karanlık odaklara karşı mücadele ettiği için katledilmiştir. Bunu hiç zaman unutulmamalıyız" dedi.

Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu değerlendiren Örs, çok sayıda belediye başkanı ve gazetecinin antidemokratik uygulamalarla haksız yere tutuklu bulunduğunu belirterek, "Bu karanlığı aşmak bizim gayretimize bağlı. Cumhuriyete, Atatürk ilke ve devrimlerine, demokrasiye ve özgürlüklerimize sahip çıkmalıyız" sözleriyle çağrıda bulundu.