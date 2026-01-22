Uğur Mumcu, Kırşehir'de Anılacak

(KIRŞEHİR)- Kırşehir Belediyesi, gazeteci-yazar Uğur Mumcu'yu, ölümünün 33'üncü yılında, 24 Ocak Cumartesi günü düzenleyeceği programla anacak.

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, katledilişinin 33'üncü yılında Kırşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek programla anılacak. Anma etkinliği, 24 Ocak 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Uğur Mumcu'nun anısına yayımladığı mesajda, Mumcu'nun demokrasi, özgürlük ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda gazetecilik yaptığını belirtti.

"Bugün bağımsız gazeteciliğe her zamankinden çok ihtiyacımız var"

Mumcu'nun araştırmacı gazetecilik anlayışıyla meslek ilkelerine bağlı bir duruş sergilediğini dile getiren Ekicioğlu, şunları ifade etti:

"24 Ocak 1993'te katledilen demokrasi savunucusu gazeteci yazar hemşehrimiz Uğur Mumcu hümanist, eşit, özgür ve insanca bir yaşamı savunuyordu. Uğur Mumcu, gazetecilik meslek ilkeleri doğrultusunda nasıl gazetecilik yapılacağının en iyi örneklerinden biri olarak kalplerimizdeki yerini korumaya devam ediyor. Uğur Mumcu, halktan ve demokrasiden yana gerçek bir gazeteciydi. Onun 'bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz' sözünü bugün çok daha iyi anlıyoruz. Bugün ülkemizde, her alanda olduğu gibi gazetecilik mesleği de zor bir sınavdan geçiyor. Görevi gerçekleri aktarmak olan gazetecilik; yalanı, iftirayı iş edinmiş görünüyor. Demokrasimizin gelişmesi için bugün ihtiyacımız olan şey, Uğur Mumcu gibi cesur ve araştırmacı gazetecilerin sayısının artmasıdır.

Gazeteciler bağımsız, cesur olsunlar ki hukuksuzlukları, adaletsizlikleri, yolsuzlukları yazabilsinler. Bugün ise bağımsız gazeteciliğe her zamankinden çok ihtiyacımız var. Hepinizin bildiği üzere Uğur Mumcu, Kırşehir'de dünyaya geldi. Bu da bizler için büyük bir onur kaynağıdır. Uğur Mumcu, ülkemizin çok önemli bir aydınıydı. Aydınların en önemli özelliği öngörülü olmalarıdır. O, yıllar öncesinden birçok konuda uyardı herkesi. Sadece onun yazdıkları okunsa ve uyarıları dikkate alınsaydı ülkemizde yaşanan birçok sıkıntı ve felaket yaşanmazdı. Uğur Mumcu, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini' meslek ilkeleri doğrultusunda ve halktan yana her zaman samimiyetle yazdı. İnsanca yaşamın savunucusu, büyük gazeteci Uğur Mumcu'yu aramızdan ayrılışının 33'üncü yılında bir kez daha saygıyla ve özlemle anıyorum."

Meşaleli yürüyüş

Anma programı kapsamında 24 Ocak Cumartesi günü saat 18.30'da Atatürk Parkı Selgah Girişi'nden başlayarak Kılıçlıköprü üzerinden Uğur Mumcu Basın Anıtı'na kadar meşaleli yürüyüş düzenlenecek. Programda ayrıca "Unutmadık, Unutturmayacağız" başlıklı fotoğraf sergisi ve "Sesleniş" adlı etkinlik yer alacak. Fotoğraf sergisi, 25 Ocak 2026 tarihinden itibaren Kırşehir Belediyesi Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.