Uğur Mumcu, Kırşehir'de Anılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Uğur Mumcu, Kırşehir'de Anılacak

22.01.2026 09:26  Güncelleme: 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir Belediyesi, gazeteci-yazar Uğur Mumcu'yu ölümünün 33'üncü yılında anma etkinliği ile yad edecek. Anma programı 24 Ocak 2026'da düzenlenecek.

(KIRŞEHİR)- Kırşehir Belediyesi, gazeteci-yazar Uğur Mumcu'yu, ölümünün 33'üncü yılında, 24 Ocak Cumartesi günü düzenleyeceği programla anacak.

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, katledilişinin 33'üncü yılında Kırşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek programla anılacak. Anma etkinliği, 24 Ocak 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Uğur Mumcu'nun anısına yayımladığı mesajda, Mumcu'nun demokrasi, özgürlük ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda gazetecilik yaptığını belirtti.

"Bugün bağımsız gazeteciliğe her zamankinden çok ihtiyacımız var"

Mumcu'nun araştırmacı gazetecilik anlayışıyla meslek ilkelerine bağlı bir duruş sergilediğini dile getiren Ekicioğlu, şunları ifade etti:

"24 Ocak 1993'te katledilen demokrasi savunucusu gazeteci yazar hemşehrimiz Uğur Mumcu hümanist, eşit, özgür ve insanca bir yaşamı savunuyordu. Uğur Mumcu, gazetecilik meslek ilkeleri doğrultusunda nasıl gazetecilik yapılacağının en iyi örneklerinden biri olarak kalplerimizdeki yerini korumaya devam ediyor. Uğur Mumcu, halktan ve demokrasiden yana gerçek bir gazeteciydi. Onun 'bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz' sözünü bugün çok daha iyi anlıyoruz. Bugün ülkemizde, her alanda olduğu gibi gazetecilik mesleği de zor bir sınavdan geçiyor. Görevi gerçekleri aktarmak olan gazetecilik; yalanı, iftirayı iş edinmiş görünüyor. Demokrasimizin gelişmesi için bugün ihtiyacımız olan şey, Uğur Mumcu gibi cesur ve araştırmacı gazetecilerin sayısının artmasıdır.

Gazeteciler bağımsız, cesur olsunlar ki hukuksuzlukları, adaletsizlikleri, yolsuzlukları yazabilsinler. Bugün ise bağımsız gazeteciliğe her zamankinden çok ihtiyacımız var. Hepinizin bildiği üzere Uğur Mumcu, Kırşehir'de dünyaya geldi. Bu da bizler için büyük bir onur  kaynağıdır.  Uğur Mumcu, ülkemizin çok önemli bir aydınıydı. Aydınların  en önemli özelliği öngörülü olmalarıdır. O, yıllar öncesinden birçok konuda uyardı herkesi. Sadece onun yazdıkları okunsa ve uyarıları dikkate alınsaydı ülkemizde yaşanan birçok sıkıntı ve felaket yaşanmazdı. Uğur Mumcu, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini' meslek ilkeleri doğrultusunda ve halktan yana her zaman samimiyetle yazdı. İnsanca yaşamın savunucusu, büyük gazeteci Uğur Mumcu'yu aramızdan ayrılışının 33'üncü yılında bir kez daha saygıyla ve özlemle anıyorum."

Meşaleli yürüyüş

Anma programı kapsamında 24 Ocak Cumartesi günü saat 18.30'da Atatürk Parkı Selgah Girişi'nden başlayarak Kılıçlıköprü üzerinden Uğur Mumcu Basın Anıtı'na kadar meşaleli yürüyüş düzenlenecek. Programda ayrıca "Unutmadık, Unutturmayacağız" başlıklı fotoğraf sergisi ve "Sesleniş" adlı etkinlik yer alacak. Fotoğraf sergisi, 25 Ocak 2026 tarihinden itibaren Kırşehir Belediyesi Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

Kırşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Uğur Mumcu, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uğur Mumcu, Kırşehir'de Anılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolun açık olsun Szymanski Yeni takımı için sağlık kontrolüne gidiyor Yolun açık olsun Szymanski! Yeni takımı için sağlık kontrolüne gidiyor
Maaşlarına düzeltme bekleyen emeklileri kara kara düşündürecek kesinti Maaşlarına düzeltme bekleyen emeklileri kara kara düşündürecek kesinti
Sultanbeyli’de yangın paniği: 12 kişi dumandan etkilendi Sultanbeyli'de yangın paniği: 12 kişi dumandan etkilendi
Kılıçdaroğlu’nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti
Açtığı işletmeyi 40 gün sonra kapattı Nedeni de hayli enteresan Açtığı işletmeyi 40 gün sonra kapattı! Nedeni de hayli enteresan

11:34
Milyonların içine kurt düşüren paylaşım
Milyonların içine kurt düşüren paylaşım
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
11:07
Bilal Erdoğan’a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
10:27
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore’den gelen görüntüye bakın
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın
10:26
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
10:07
Zırhlı araç takla attı Kilolarca altın buhar oldu
Zırhlı araç takla attı! Kilolarca altın buhar oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 11:50:51. #7.11#
SON DAKİKA: Uğur Mumcu, Kırşehir'de Anılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.