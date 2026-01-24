Uğur Mumcu İzmir'de Anıldı: Onun Işığı Yolumuzu Aydınlatmaya Devam Ediyor - Son Dakika
Uğur Mumcu İzmir'de Anıldı: Onun Işığı Yolumuzu Aydınlatmaya Devam Ediyor

24.01.2026 17:25  Güncelleme: 20:31
CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından gazeteci-yazar Uğur Mumcu’nun katledilişinin 33’üncü yılında düzenlenen anma etkinliğinde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Mumcu’nun Cumhuriyet, laiklik ve demokrasi mücadelesine vurgu yaparak “Onun fikirleri yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor” mesajı verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı, araştırmacı gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun katledilişinin 33'üncü yılı dolayısıyla Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde anma etkinliği düzenledi. "Uğur Mumcu Anma Etkinliği" başlığıyla gerçekleştirilen etkinliğe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Altan İnanç ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte, Uğur Mumcu'nun yaşamı ve mücadelesini anlatan video gösterimi yapıldı. Programın açılış konuşmalarını CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay gerçekleştirdi.

"Uğur Mumcu hakikatin bedelini ödemeyi göze aldı"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, konuşmasında, şunları kaydetti:

"24 Ocak 1993'te suikastla katledildi. Karanlık güçler onu fiziken bizden kopardı. Ancak fikren koparamadılar, koparamazlar… O karanlık, karlı ve kanlı pazar gününün üzerinden 33 yıl geçti. Onun fikirleri, yazıları, yıllar geçtikçe önemini daha çok gösterdi. Onu her gün daha büyük saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. Onca yıla rağmen suikastın tüm yönleriyle aydınlatılamamış olması, hepimizin vicdanını kanatan bir yaradır. Adaletin geciktiği her gün, demokrasi biraz daha eksik kalmaktadır. Uğur Mumcu'yu anmak, yalnızca bir ismi hatırlamak değildir. Onun eserleri, bugünü anlamak ve geleceğe umutla bakabilmek için tekrar tekrar okunması gereken rehberlerdir. Uğur Mumcu'yu anmak; gerçeği savunmayı, sorgulamayı, karanlığa karşı ışık olmayı göze almak demektir. Uğur Mumcu hakikatin bedelini ödemeyi göze aldı. Gazeteciliği iktidarın yanında değil, olması gerektiği gibi halkın yanında konumlandırdı. Bizlere, susarak değil, korkmadan konuşarak büyüyen bir miras bıraktı. Bugün onun izinden yürüyen araştırmacı, gazeteciliğin ve kaleminin onurunu taşıyan genç meslektaşları var. İnanıyorum ki bu ülke, Uğur Mumcu'nun hayalini kurduğu gibi aklın, bilimin ve özgürlüğün egemen olduğu bir geleceğe yürüyecek. O günler gelecek… Uğur Mumcu'yu saygıyla, rahmetle ve özlemle anıyoruz. Onun ışığı yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor."

"Uğur Mumcu bir gazeteciden ibaret değildir. O, Cumhuriyet'in vicdanıdır"

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç de "Uğur Mumcu bir gazeteciden ibaret değildir. O, Cumhuriyet'in vicdanıdır. O, halk adına sormaktan vazgeçmeyen bir Cumhuriyet şehididir. Uğur Mumcu'yu okuduğumuzda, yazılarını incelediğimizde, uyarılarını anlamaya çalıştığımızda karşımıza sarsıcı bir gerçek çıkar: Dün söyledikleri, bugün hala geçerlidir. Yakın tarihimizde yaşadığımız her talihsiz olay, Cumhuriyet'in içten içe aşındırılmasına yönelik her girişim, onun ne kadar haklı, ne kadar ileri görüşlü, ne kadar cesur bir aydın olduğunu bize bir kez daha göstermektedir. Ama biliniz ki Cumhuriyet yalnız değildir. Bu topraklar, kalemini ve aklını halktan yana kullanan aydınlarını asla unutmamıştır. Bahriye Üçok, laikliği ve kadın haklarını savunduğu için hedef alınmış; Muammer Aksoy, hukukun üstünlüğünü ve Atatürk Cumhuriyeti'ni savunduğu için katledilmiştir. Onlar da tıpkı Uğur Mumcu gibi, Cumhuriyet'e yönelen tehditleri görmüş, susmamış, boyun eğmemiş ve bedel ödemiştir. Cumhuriyet tarihi, bu bedellerin tarihidir. Ama aynı zamanda unutulmayanların, yaşatılanların, fikirleriyle yol gösterenlerin tarihidir. Sevgili Uğur Mumcu, seni anlıyoruz. Uyarılarını duyuyoruz. Söylediklerini sadece anmakla kalmıyor, sorumluluğunu üstleniyoruz. Rahat uyu. Sözlerin dilimizde, fikirlerin zihnimizde, yazıların kalemimizde yaşamaya devam edecek. Bu ülkenin aydınları susturulmak istendi her dönemde; Cumhuriyet'in evlatları onlara sahip çıktı. Bugün de çıkıyor, yarın da çıkacak. Cumhuriyeti; aklıyla, bilimiyle, hukukuyla, laikliğiyle sonsuza dek savunacağız. Çünkü biliyoruz ki; Cumhuriyet, ancak Uğur Mumcu'lar yaşadıkça ayakta kalır. Bu inançla, Cumhuriyet aydını Uğur Mumcu'yu, onun şahsında Cumhuriyet için bedel ödemiş tüm aydınlarımızı saygıyla, minnetle ve özlemle anıyoruz" diye konuştu.

Livaneli ve Gezen'den video mesaj

Programda, sanatçılar Zülfü Livaneli ve Müjdat Gezen'in video mesajları da izletildi. Livaneli, Uğur Mumcu'nun cesareti ve Atatürk ilkelerine bağlılığıyla unutulmaz bir iz bıraktığını ifade ederken, Gezen ise "Uğur Mumcular kolay kolay gelmiyor. Benim için o hala yaşıyor" dedi.

Sanat ve söyleşiyle anma

Anma programı kapsamında müzik dinletisi gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü, "Unutma Bizi" dizelerini seslendirdi.

Etkinliğin söyleşi bölümünde ise gazetecilik, demokrasi ve aydınlanma mücadelesi Uğur Mumcu'nun mirası üzerinden ele alındı. Söyleşinin moderatörlüğünü İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi üstlenirken, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun ve Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Miyase İlknur konuşmacı olarak yer aldı.

Anma etkinliği kapsamında, gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun yaşamından kesitler sunan fotoğraflar sergi salonunda ziyaretçilerle buluşturuldu. Mumcu'nun meslek hayatına, araştırmalarına ve toplumsal mücadelesine ışık tutan fotoğrafların yanı sıra, katledilmesinin ardından yayımlanan gazete haberleri ve arşiv sayfaları da sergilendi.

