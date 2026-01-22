Uğur Mumcu, Kadiköy'de Anılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Uğur Mumcu, Kadiköy'de Anılacak

22.01.2026 11:22  Güncelleme: 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, ölümünün 33’üncü yılında Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenecek programla anılacak. Anma etkinliği, 24 Ocak Cumartesi günü saat 20.30’da Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

(İSTANBUL) - Araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, ölümünün 33'üncü yılında Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenecek programla anılacak. Anma etkinliği, 24 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucu yaşamını yitiren gazeteci ve yazar Uğur Mumcu için Kadıköy Belediyesi tarafından anma programı düzenleniyor.

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde 24 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da gerçekleştirilecek program, Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'nın açılış konuşmasıyla başlayacak. Ardından Mumcu'nun yaşamını ve mücadelesini konu alan belgesel gösterimi yapılacak.

Anma gecesi, tiyatro oyuncusu Okday Korunan ve sunucu Cihangir Gökdoğan'ın şiir dinletisiyle devam edecek. Gecede ayrıca sanatçılar Hüseyin Ay ve Seyfi Yerlikaya tarafından müzik dinletisi sunulacak.

"Devrim Şehitleri Sergisi" ziyarete açılacak

Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Devrim Şehitleri Sergisi" de etkinlik kapsamında ziyarete açılacak. Fotoğraf ve sözlerden oluşan sergi, 24 Ocak ile 22 Şubat 2026 tarihleri arasında Caddebostan Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak gezilebilecek.

Sergide Mustafa Fehmi Kubilay, Doğan Öz, Çetin Emeç, Ahmet Taner Kışlalı, Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Turan Dursun, Onat Kutlar, Bedrettin Cömert, Necip Hablemitoğlu, Eşref Bitlis, Ali Gaffar Okkan, Abdi İpekçi ve Cavit Orhan Tütengil'in fotoğrafları ve sözleri yer alıyor.

Kaynak: ANKA

Kadıköy Belediyesi, Yerel Haberler, Uğur Mumcu, Cumartesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uğur Mumcu, Kadiköy'de Anılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika’da 8 adet adak koç kestirdi 6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika'da 8 adet adak koç kestirdi
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz’ın yeni takımını açıkladı Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın yeni takımını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
Tapuda yeni dönem 10 gün sonra zorunlu olacak Tapuda yeni dönem! 10 gün sonra zorunlu olacak

13:27
Galatasaray Ahmet Çakar’ı şoke etti
Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti
13:25
“Boşanırken uyuşturucuya başladım“ diyen Bilan Hancı’ya eski eşinden yanıt
"Boşanırken uyuşturucuya başladım" diyen Bilan Hancı'ya eski eşinden yanıt
12:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde seçim anketi yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
12:20
Karşıyaka filesinde Manisa’ya sert tepki
Karşıyaka filesinde Manisa'ya sert tepki
12:09
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 13:37:43. #7.11#
SON DAKİKA: Uğur Mumcu, Kadiköy'de Anılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.