Uğur Mumcu, Kadiköy'de Anılacak

(İSTANBUL) - Araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, ölümünün 33'üncü yılında Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenecek programla anılacak. Anma etkinliği, 24 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucu yaşamını yitiren gazeteci ve yazar Uğur Mumcu için Kadıköy Belediyesi tarafından anma programı düzenleniyor.

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde 24 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da gerçekleştirilecek program, Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'nın açılış konuşmasıyla başlayacak. Ardından Mumcu'nun yaşamını ve mücadelesini konu alan belgesel gösterimi yapılacak.

Anma gecesi, tiyatro oyuncusu Okday Korunan ve sunucu Cihangir Gökdoğan'ın şiir dinletisiyle devam edecek. Gecede ayrıca sanatçılar Hüseyin Ay ve Seyfi Yerlikaya tarafından müzik dinletisi sunulacak.

"Devrim Şehitleri Sergisi" ziyarete açılacak

Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Devrim Şehitleri Sergisi" de etkinlik kapsamında ziyarete açılacak. Fotoğraf ve sözlerden oluşan sergi, 24 Ocak ile 22 Şubat 2026 tarihleri arasında Caddebostan Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak gezilebilecek.

Sergide Mustafa Fehmi Kubilay, Doğan Öz, Çetin Emeç, Ahmet Taner Kışlalı, Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Turan Dursun, Onat Kutlar, Bedrettin Cömert, Necip Hablemitoğlu, Eşref Bitlis, Ali Gaffar Okkan, Abdi İpekçi ve Cavit Orhan Tütengil'in fotoğrafları ve sözleri yer alıyor.