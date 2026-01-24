Uğur Mumcu Karabağlar 'da Özlem ve Saygıyla Anıldı

(İZMİR) - Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, katledilişinin 33. yılında Karabağlar'da özlem ve saygıyla anıldı. Adını taşıyan parkta düzenlenen törende, demokrasi ve özgürlük çağrısı yapıldı.

100 Yıl Uğur Mumcu Parkı Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen anma programına Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Büyükşehir Belediye Başkanı adına meclis üyesi Saadet Çağlın, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Derya Durnabaş, CHP İl Başkan Yardımcısı Servet Arga, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa ve yönetimi, Saadet Partisi Karabağlar İlçe Başkanı Muhittin Çağın, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Esat Erçetingöz, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Uğur Mumcu yalnızca bir gazeteci değil, aydınlanmanın simgesiydi"

Anma programında konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Uğur Mumcu'nun yalnızca bir gazeteci değil, aynı zamanda bir aydınlanma simgesi olduğunu vurguladı. Kınay, "33 yıl oldu… Bir pazar sabahı bu ülkede karanlığa adım attıracak bir plan hayata geçirilirken binlerce insan sokaklardaydı. Uğur Mumcu yalnızca bir gazeteci değildi. O, aydınlanmanın, Atatürkçülüğün, laikliğin, çağdaşlığın, gerçeklerden ve toplumdan yana duruşun simgesiydi. Kalemine el sürmeyen, halk için, vatan için, ülke için yazan; kalemi hiç eğilmeyen, hiç kırılmayan bir gazeteciydi. ve 33 yıldır da o kırılmayan kalemiyle bu ülkenin vicdanında, yüreğinde yaşamaya devam ediyor" diye konuştu

"Bugün sözlerin değil, eylemlerin zamanı"

Konuşmasında karanlığa karşı aydınlığı büyütme çağrısı yapan Başkan Kınay, sözlerine şöyle devam etti.

"Biz onurla karanlığı anlatmayacağız. Bu ülkenin temel değerlerine — Atatürkçülüğe, laikliğe, cumhuriyete, çağdaşlığa, aydınlığa — karşı örülen karanlığı da anlatmayacağız. Çünkü bunları zaten hep konuşuyoruz. Bugün burada bir arada olmamızın çok daha derin bir anlamı var. Uğur Mumcu'nun kendi sözleriyle, 'özgürlüğe adanmış bir dolu yürek' gibiyiz şimdi."

"Bu meydanlar umudun ve vicdanın meydanlarıdır"

Toplumsal sorumluluk vurgusu yapan Kınay, "Unutmak isteyenlere, unutturmak isteyenlere; bu ülkenin nereden geldiğini, hangi bedellerle bugünlere ulaştığını yeniden hatırlatma zamanı. Şimdi sözlerin değil, eylemlerin zamanı. Sokaklarda olma zamanı. Çünkü biz yalnızca söylediklerimizden değil, sustuklarımızdan da sorumluyuz" dedi

"Herkes birer Uğur Mumcu'dur"

Kınay, konuşmasını "Bu ülkenin aydınlık yarınında izi olan, adımı olan, yaşamı olan; çocukları için, geleceği için, ülkesi için Atatürk'ün Türkiye'sinde Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimleriyle aynı yolda yürüyen herkes birer Mustafa Kemal'dir, birer Uğur Mumcu'dur. Bugün hepimiz özgürlüğe adanmış binlerce çiçek gibiyiz. Unutmuyoruz, unutturmuyoruz. Uğurlar olsun" diyerek tamamladı.

Erçetingöz: "Gazetecilik namusu kutup yıldızımızdır"

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Esat Erçetingöz ise konuşmasında, Uğur Mumcu'nun gazetecilik anlayışının bugün de yol gösterici olduğunu belirterek "Örnek aldığım gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun memleket ve yurttaş sevgisi, gazetecilik namusu bugün de kutup yıldızı gibi yolumuzu aydınlatıyor. Onun gazeteciliğe dair tanımı; gerçeğin peşinden korkusuzca gitmeyi, bilgiye dayalı yazmayı ve gerektiğinde güç odaklarına karşı durmayı anlatıyor" dedi. Erçetingöz konuşmasını, Ataol Behramoğlu'nun Uğur Mumcu'ya ithaf ettiği "Daha az Uğur Mumcu'yduk dün, Daha çok Uğur Mumcu'yuz şimdi…" dizeleriyle tamamladı.

Belediye personel tiyatrosundan Uğur Mumcu'ya duygusal anma

Etkinlik kapsamında Karabağlar Kent Tiyatrosu koordinasyonunda, Karabağlar Belediyesi Personel Tiyatrosu tarafından sahnelenen Mumcu'nun yazılarından uyarlanan "Bugün Ne Yazsam?" ve "Sesleniş" adlı teatral gösteriler izleyicilerden büyük beğeni aldı. Gösteri sonunda Başkan Helil Kınay ve izleyiciler oyuncuları ayakta alkışladı.

Ardından sanatçı Metin Güler'in güçlü yorumu ile sunduğu "Uğur Mumcu'ya Aydınlık Türküler, Umutlu Şiirlerle Sesleniş" başlıklı müzikal dinleti ilgiyle izlendi.

Program, Uğur Mumcu Anıtı önüne karanfiller bırakılması ve anı defterine duygu dolu notlar yazılmasıyla sona erdi.

Devrim ve demokrasi şehitleri sergisi açılıyor

Öte yandan Uğur Mumcu Vakfı katkılarıyla hazırlanan "Devrim ve Demokrasi Şehitleri Fotoğraf Sergisi", 26–31 Ocak tarihleri arasında Karabağlar Belediyesi Ana Hizmet Binası giriş katında ziyaret edilebilecek.