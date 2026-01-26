Uğur Mumcu ve Demokrasi Şehitleri, Marmaris'te Sanatla Anıldı - Son Dakika
Uğur Mumcu ve Demokrasi Şehitleri, Marmaris'te Sanatla Anıldı

26.01.2026 10:43  Güncelleme: 12:21
Marmaris Belediyesi’nin ev sahipliğinde Armutalan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda, araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu ile demokrasi şehitleri sanatla anıldı.

Araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993'te Ankara'daki evinin önünde düzenlenen bombalı saldırıda yaşamını yitirmesinin 33'üncü yılında Marmaris'te anıldı.

Araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993'te Ankara'daki evinin önünde düzenlenen bombalı saldırıda yaşamını yitirmesinin 33'üncü yılında Marmaris'te anıldı.

Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi Tiyatro ve Müzik Topluluğu tarafından sahnelenen özel programda türküler, şiirler ve sahne performansları yer aldı. Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi Müdürü Cengiz Sezgin'in kaleme aldığı özel sunum boyunca izleyiciler duygu dolu anlar yaşarken, program sonunda sanatçılar uzun süre ayakta alkışlandı.

Anma programına Marmaris Belediye Başkanvekili Tunç Telli, Belediye Başkan Yardımcıları Sedat Kirt ve Pelin Yaylalı, CHP Marmaris İlçe Başkanı Pelin Özbozdağ, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik sonunda konuşan Kültür ve Sanat Evi Müdürü Cengiz Sezgin, hazırlık sürecine ilişkin bilgi vererek, "Kursiyerlerimiz ve arkadaşlarımız büyük emek verdi. 10 günde bu performansı hazırladılar. Hem koro müzik grubumuza hem de tiyatro kursiyerlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Marmaris Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez verilen "Uğur Mumcu Ödülü" ise Marmaris'in tarihsel belleğine ve kültürel yaşamına sunduğu katkılar dolayısıyla araştırmacı tarihçi ve yazar İbrahim Karabenli'ye verildi. Karabenli'ye plaketini, Telli takdim etti.

