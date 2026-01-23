Kartal Belediyesi'nden Uğur Mumcu'yu Anma Koşusu

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi, araştırmacı gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun anısını yaşatmak amacıyla "Uğur Mumcu'yu Anma Yol Koşusu'nun" bu yıl 15'incisini gerçekleştiriyor. "Spora Adım At, Kartal'a Hareket Kat" sloganıyla düzenlenecek organizasyona, Türkiye'nin dört bir yanından bin 500'ün üzerinde sporcu katılacak.

24 Ocak 1993'te Ankara'daki evinin önünde düzenlenen saldırı sonucu yaşamını yitiren araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun, demokrasi, hukuk ve aydınlanma mücadelesini yaşatmak amacıyla pazar günü Kartal Meydanı'nda düzenlenecek koşu, saat 10.30'da başlayacak.

Yarış öncesinde sporcular için 08.00 – 09.30 saatleri arasında kit dağıtımı yapılacak.

Lisanslı ve amatör sporcuların katılımına açık organizasyonda katılımcılar, 10 kilometrelik parkurda Uğur Mumcu'nun anısı için koşacak.

Kartal Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ve sporun birleştirici gücünü toplumsal hafıza ile buluşturmayı hedefleyen organizasyon, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Team Kronos iş birliğiyle düzenlenecek.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartallı komşularını davet ettiği yol koşusuna ilişkin yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Uğur Mumcu, kalemiyle gerçeğin peşinden giden, karanlığa karşı aydınlığı savunan bir gazeteciydi. Onu yalnızca anmak değil, temsil ettiği değerleri yaşatmak da hepimizin sorumluluğu. Bu nedenle Uğur Mumcu'yu Anma Yol Koşusu'nu her yıl kararlılıkla sürdürüyoruz. Tüm sporseverleri, 24 Ocak'ta yitirdiğimiz bu büyük aydını anmak ve dayanışmayı büyütmek için Kartal Meydanı'nda birlikte koşmaya davet ediyorum."