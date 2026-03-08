Köln\'de İftar Programı Düzenlendi

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Almanya'nın Köln kentinde iftar programı düzenledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Köln merkezdeki bir restoranda gerçekleştirilen programda, iftara katılanlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sevgi ve selamlarını iletti.

Acar, şunları söyledi:

"Bizler burada huzur içinde orucumuzu açarken maalesef dünyanın pek çok yerinde, özellikle Gazze'de ve mazlum coğrafyalarda insanlığın sınavdan geçtiği bir dönem yaşıyoruz. Modern dünyanın kör ve sağır kaldığı, adaletin rafa kalktığı bir vasatta biz iftar sevincimizi yaşarken kalbimizin bir yarısının orada o mazlum çocukların yanında olduğunu biliyorum."

Bugün dünya tarihin en sancılı ve belirsiz dönemlerinden birinden geçiyoruz. Orta Doğu'da tırmanan tansiyon, Amerika ve İran ekseninde yaşanan gerilimler ve sınırımızın küresel sistemin nasıl bir tıkanmışlık içinde olduğunu bizlere gösteriyor."

Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde dünya beşten büyüktür diyerek yeni bir adil dünyanın müjdesini verdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye bugün Balkanlar'dan Gazze'ye, Kafkaslardan Avrupa'nın merkezine kadar barışın yegane teminatıdır. Bugün geniş bir coğrafyada Türkiye'nin adı adaletle, merhametle ve güvenle anılıyorsa bu güçlü liderlik ve aziz milletimizin duası sayesindedir. Biz güçlendikçe buradaki her bir kardeşimin başı daha dik, geleceği daha aydınlık olacaktır."

UID Genel Başkanı Kenan Hasan Aslan ise ramazan ayının toplumu bir araya getirdiğini, kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini ve ortak değerleri hatırlattığını söyledi.

Avrupalı Türkler olarak son 60 yılda sosyal, kültürel ve ekonomik alanlardan Avrupa toplumlarına entegre olmayı hep birlikte başardıklarını belirten Aslan, "İki kültürlü bir diaspora inşa ettik. Bugün artık geçici misafirler değiliz. Yaşadığımız toplumların temel unsurlarından biri haline geldik. Eşit yurttaşlık, demokrasinin ilkelerine uygun, temsil gücü yüksek ve örgütlü toplumlar inşa etmekten geçer." ifadelerini kullandı.

Programa AK Parti Almanya Temsilcisi Zühal Aksoy, UID Köln Bölge Başkanı Hüseyin Garaçoğlu, bürokratlar, dernek ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.