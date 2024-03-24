UID\'nin Köln\'deki iftarına AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya katıldı

Almanya'nın Köln kentinde genel merkezi bulunan Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID), Köln'de düzenlediği iftara, Birliğin ülke ve bölge başkanlarının yanı sıra bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.
AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Zafer Sırakaya, burada yaptığı konuşmada, Almanya'ya yapılan göçün 60 yılını doldurduğunu söyledi.
Birinci nesilden dördüncü nesle kadar herkesin ramazanda aynı sofrayı paylaştığını belirten Sırakaya, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Gazze'de yaşananların trajediden öte olduğunu ve soykırıma vardığını ifade eden Sırakaya, "Türkiye olarak bundan sonraki süreç içerisinde de olabildiğince ateşkesin sağlanması, daha sonra da 1967 sınırları çerçevesi içerisinde egemen, bağımsız ve toprak bütünlüğü sağlanmış bir Filistin kurulması noktasındaki hassasiyetimizi göstermeye devam edeceğiz." dedi.
UID Genel Başkanı Kenan Aslan ise şunları kaydetti:
"Bugün daha barışçıl bir dünya inşasında parçası olduğumuz tüm toplumlara karşı sesimizi duyurmak, her alanda önderlik yapmak artık bizim için olmazlarımızdandır. Aksi halde ne binlerce kilometre uzaklıktaki zulümlere dur diyebilir, ne de bulunduğumuz ülkelerdeki İslam düşmanlığının önüne geçebiliriz. Toplumlarda parazit gibi yayılan ırkçılık ve kutuplaşmanın karşısında son kale bizler olmazsak mazlumları gözeten ne bir göz ne de bir kalp kalır."
Aslan, Kur'an-ı Kerim'i yakma girişimleri, cami ve derneklere yapılan saldırılar, NSU olayları, Solingen, Mölln ve Hanau gibi tüm masumların canını yakan saldırganlıkların tehlikenin büyüklüğünün kanıtı olduğunu dile getirdi.
Hakkı aramanın en güzel yolunun demokrasinin ilkelerine uygun, temsil gücü yüksek toplumlar inşa etmekten geçtiğini vurgulayan Aslan, Avrupa ülkelerinde yaşayan ve oy kullanma hakkı olan herkesi bu yıl haziran ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde mutlaka sandığa gitmeye çağırdı.
Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya ise geçen yıl ramazan ayının depremin gölgesinde geçirildiğini hatırlattı. Bu yıl ise Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çeken Kaya, ramazanın herkese barış ve huzur getirmesini diledi.
Son Dakika › Güncel › UID'nin Köln'deki iftarına AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya katıldı - Son Dakika
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